中共「福建號」首度航經台海！國防部超清晰監控畫面曝光

中共福建號（CV-18）於昨（16）日航經台灣海峽。（圖／國防部提供）





中共第三艘航空母艦「福建號」成軍後，其後續動態引發外界高度關注。國防部今（17）日證實，中共福建號（CV-18）於昨（16）日航經台灣海峽，國軍對其航行過程全程嚴密監控，並同步公布相關畫面。

國防部政治作戰局於今日公布，中共解放軍於臺海周邊海、空域持續活動。統計自中華民國114年12月16日（星期二）上午6時起，至12月17日（星期三）上午6時止，國軍共偵獲共機9架次，其中有5架次逾越臺海中線進入北部及西南空域，同時另有共艦7艘在臺海周邊航行。

政治作戰局指出，面對相關動態，國軍全程掌握情勢，並運用任務機、艦及岸置飛彈系統，對共軍海、空兵力進行嚴密監控與適切應處，以維護區域安全與我國防衛安全。

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

