中共《網絡安全法》明年元旦實施 學者：提升網路及AI跨境管制

中共全國人民代表大會通過《網絡安全法》（Cybersecurity Law, CSL）修正案，並將於 2026 年 1 月 1 日正式生效。學者認為，此次中共修法後，將 AI、數據與關鍵資訊基礎設施視為國家安全體系的一體三面，使網路治理不再是技術或行政議題，而是被納入整體政治安全戰略框架。另外，對境外企業與外國供應鏈而言，涉及數據、網路服務與 AI 系統將面臨更高的不確定性與跨境管制。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉 與網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮 今天（2日）共同撰文發表「中共《網絡安全法》首次修法評析」報告指出，這是中共自 2017 年《網絡安全法》上路以來的首次全面調整，其規模遠超技術性細節修補，而是象徵中共正式將網路治理全面納入國家安全與戰略架構中。特別是新增的第 3 條，明確寫入「網絡安全工作堅持中國共產黨的領導、貫徹總體國家安全觀、推進網絡強國建設」，意味網路安全不再只是資訊管理領域，而是政權安全、科技競爭與國家治理體系不可分割的一環。

報告進一步指出，此次修法內容從執法機關的處置權限、個人與企業的法律責任，到境外主體的追索範圍、關鍵資訊基礎設施的防護要求，以及「AI人工智慧」治理的正式入法，均呈現結構性強化的趨勢。整個修法方向集中於提升行政裁量、擴大法律責任、深化國家安全審查與補強技術治理，反映中共在網路空間治理上的戰略升級。

報告指出，整體而言，本次《網絡安全法》修法展現出中共網路治理模式的全面升級，從國家安全、AI 管控、平台責任、供應鏈監管等，到對境外主體的規範力延伸，均呈現明顯的「安全化」與「國家化」趨勢。修法將 AI、數據與關鍵資訊基礎設施視為國家安全體系的一體三面，使網路治理不再是技術或行政議題，而是被納入整體政治安全戰略框架。

報告強調，在現今全球科技競爭、供應鏈重組與中美戰略緊張的背景下，中共藉由此次修法大幅強化對數據與平台的控制能力，並提高企業的法遵門檻與政治風險。對境內企業而言，網路安全義務與罰則全面加重，違規責任不僅擴及法人，也強化對管理層的個人處罰；對境外企業與外國供應鏈而言，涉及數據、網路服務與 AI 系統將面臨更高的不確定性與跨境管制。



