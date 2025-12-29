中共３０號圍台軍演 至少４２４班次航班受衝擊

中共30日展開圍台軍演，海空交通與漁業全受衝擊。（圖／TVBS）

面對中共解放軍宣布將於30日早上8點至晚上6點，進行長達10小時的「正義使命-2025」圍台軍演，雖尚未進行實彈射擊，但澎湖漁港已有大量漁船提前返港收網避難。澎湖區漁會拿出軍演範圍圖比對，發現其中一塊演習區域正好位於澎湖西南海域，該處正是目前捕撈土魠魚的主要漁場。

演習範圍涵蓋土魠魚漁場，澎湖漁民急收網返港避難。（圖／TVBS）

澎湖區漁會總幹事顏福德說：「漁電廣播電台這邊趕快聯繫，請他廣播給漁民開始收網了，趕快避開這個區域。」受訪漁民也無奈表示，若遇到軍演就暫時不出海，等演習結束再作業。

除了衝擊漁業與海運，空中交通也首當其衝。民用航空局接獲中國北京國際航行通告室通知，將在台北飛航情報區內劃設「臨時危險區」。根據解放軍公布範圍涵蓋「台灣北方、西南、東南及東方海域」，但若以飛航公告提供的經緯座標搜尋，實際受影響的「臨時危險區」範圍恐怕更廣。

航空專家評估，此次軍演將全面性影響航班，預估延誤時間至少1到2小時起跳。

日韓航線影響較小，專家估航班恐延誤1至2小時。（圖／TVBS）

航空達人傑西大叔說：「往南的航班會比往北的航班影響來的大一點點，因為往東北亞還有一條航路，不用到太多的路，日韓的航班整體來講，影響相對來講是比較小的。這次主要是多了金門馬祖連接本島的航路，往東南亞港澳地區的必經航路，還有連結台灣東部的唯一航路，這跟2022年相比來講，造成的影響會更大。」

針對軍演對海空交通的衝擊，國防部也坦言影響在所難免。 國防部情次室次長謝日升說：「造成行經台灣周邊的國際航班，乃至於國家起降的飛機，都會受到一定的影響。」

由於此次軍演範圍比過往更加逼近台灣，受影響的航班初估至少424班次，具體延誤規模與替代航路，交通部目前仍在緊急評估中。

