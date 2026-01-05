中共「跨國鎮壓」沈伯洋 范雲怒批涉犯2罪：國際流氓行徑

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

中共去（2025）年底結束兩天圍台實彈恫嚇軍演後，接續在官媒等平台散布綠委沈伯洋居住地與辦公室的衛星影像，甚至發布威脅言論。對此，民進黨立法院黨團副幹事長范雲今（5）日表示，中共所進行的「數位隱私迫害」，不僅違反我國的《個人資料保護法》與《刑法》305條之「恐嚇危害安全罪」，也幾乎等同於「國際流氓」的行徑，更是對沈委員與其家人所進行的「跨國鎮壓」（Transnational repression）。





今早9時，民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會，包含幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋與范雲共同出席。

范雲指出，沈伯洋這次跟他的家人受到的「數位隱私迫害」，不只其行動本身違反國際相關的公約與人權規範，此數位威脅事實上是針對不同政治主張者，意圖造成對方的「心理強制」跟人身安全。

范雲說，民進黨團認為，這幾乎是「國際流氓」的行徑，不只違反我國的《個人資料保護法》與《刑法》305條之「恐嚇危害安全罪」，因此她要再次強調，中共其實是持續對沈伯洋與其家人進行「跨國鎮壓」。

范雲提到，民進黨團之前已經告訴大家，這在英國、加拿大、美國等許多民主國家，針對中共對其公民的公開之「跨國鎮壓」，上述幾個國家的國會跟行政團隊，都有公開譴責，國會不僅主辦公聽會、譴責案，還有法律案的通過，也有要求政府部門要有相關機制。

她感嘆，很遺憾台灣國會，藍白兩黨到現在都沒有任何公開譴責，更遑論法律案保護自己國家國會議員的安全，他們甚至不斷阻撓國安相關強化的法案；因此，民進黨團要再次呼籲立法院藍白陣營應不分黨派，捍衛我國國會議員的問政自由；由於國會議員及其家人的安全被威脅，就是國家的民主政治受到威脅，請進行跨黨派的譴責。







