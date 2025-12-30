中共「遠程火力」對台灣北部實彈射擊 國防部追監：落彈於24海浬線週邊

國防部長顧立雄（中）2025.12.30率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握中共「正義使命-2025」軍演第二天，監控當天上午中共福建地區遠火部隊對台灣北部海域實彈射擊，左為參謀總長梅家樹。國防部



中國持續對台進行所謂「正義使命-2025」軍事演習，今天（12/30）進入第二天，根據中共解放軍東部戰區發布微博指出，共軍在今天上午9時對台灣北部以「遠程火力」進行實彈射擊，對此，國防部上午證實，自09時00時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。另外，根據網路消息指稱，共軍遠火部隊可能使用PHL-191火箭砲，對台灣北部海域發射數枚射程達到180公里的370mm口徑的火箭彈。

中國對台「正義使命-2025」軍演第2天，中共解放軍東部戰區2025.12.30發布對台灣北部「遠程火力」實彈射擊。據指出可能為PHL-191火箭砲，發射射程180公里的370mm口徑的火箭彈。摘自微博

因應中國2025.12.29起發動對台威脅的「正義使命-2025」軍演，國軍部隊展開「立即備戰操演」，防範中共解放軍「以演轉戰」。軍聞社

針對中共對台軍演第二天的實彈射擊，國防部今天（12/30）表示，自0900時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，部長顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋臺灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在臺灣社會製造對立與矛盾。

顧立雄勉勵全軍官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻。希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動；同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

