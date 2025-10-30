中共「長臂管轄」影響大？國安局提4點應處作為

立法院今日針對「中共對臺進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」邀請相關單位列席說明。圖為國安局長蔡明彥。（姚志中攝）

中共近期對台整體滲透作為愈趨多元，除傳統情報收集與竊取機密、以交流名義進行統戰、發展組織外，已擴及網路空間與法律戰及輿論戰領域，達成其「跨境鎮壓」與「長臂管轄」的新策略。對此，立法院今（30）日針對此議題邀請相關單位列席說明。

為瞭解「長臂管轄」及「跨境鎮壓」對國家安全的影響與應處作為，立法院外交國防委員會昨（29）日宣布，將於今日針對「中共對臺進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」臨時加開專案報告，而國安局、外交部、陸委會、法務部等相關單位之書面報告也陸續送抵立法院。

首先有關「長臂管轄權」(long-arm jurisdiction) 的定義，法務部報告說明，該詞原是民事訴訟中之概念，指地方法院將管轄權延伸至域外(指州外乃至國外)之被告。當長臂管轄權延伸至國外時，即是域外管轄權，並在他國領土行使國家司法權力，侵犯當地國之主權。「跨境鎮壓」(Transnational Repression, TNR)則為一種具侵略性的外國干預(Foreign Interference, FI)形式。

外交部書面報告則回應，針對中國重慶公安局對大院沈伯洋委員以所謂「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查的荒謬行徑，藉以進行跨境鎮壓或長臂管轄，變本加厲威嚇，此舉不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係。

外交部指出，中國所謂《懲獨 22 條意見》中規定，「境外管轄」、「不受追訴時效」、「缺席審判」等均違反一般刑法原理原則、國際法上對於國際刑事管轄權之界線，以及對人權之保障。例如，中國可在國內透過「缺席審判」將我國人或他國國民判刑，嗣透過「國際刑警組織」(INTERPOL)發布「紅色通報」(Red Notice)進行全球通緝，要求INTERPOL會員國逮捕我國人或外國公民，並將其引渡回中國服刑。

陸委會報告也指出，中共不斷擴大懲獨對象範圍，從我方政要、 官員、知名人士逐漸延伸至軍方、受制裁人之「家屬」、「關聯機構(企業)」、「金主」; 持續提升制裁手段強度，由公布清單、進行 懸賞至立案調查;以往由中共國臺辦、國安部等中央部門主動宣布相關規範及措施，現有地方公安局加入配合操作具體個案。其施壓對象更廣、力道更強，影響層面更大，企圖製造相關人員、團體與企業之心理壓力及安全隱憂，亦希望達成寒蟬效應，威脅民主體制運作。

面對中共對台長臂管轄策略，國安局列出4應處作為：首先「強固國內安全維護」，國安局將指導國安情報團隊，注蒐中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內 特定人士或企業相關情訊，預做防處；第二「依法反制中共滲透」，因相關作為 違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、 《刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事 證，本局將提供權責機關依法偵處。

第三「提升國人風險意識」，有關密注中共對台各類作為及安全威脅，國安局將適時揭露中共圖謀，提醒赴「中」風險，提升國人安全意識；第四「強化國際友盟合作」，國安局將綿密與國際合作友方及與我理念相近國家聯繫，強化情報合作及分享機制，機先掌握中共「長臂管轄」 圖謀及作法等情訊，即時應處並爭取友盟國家支持。