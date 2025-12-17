中共「長臂管轄」進駐外館 蔡明彥證實特定國家布署國台辦人員

國安局長蔡明彥證實中共已在特定國家的駐外館處布署涉台人員，對海外台灣人進行監控與干預。（資料畫面）

中共對台監控手段延伸至海外！國安局長蔡明彥證實，中共已在特定國家的駐外館處中，布署2至4名具有國台辦系統或涉台事務背景的人員。據悉，這些人員主要針對當地的台商、台僑、留學生甚至觀光客進行監控，試圖遂行跨境的「長臂管轄」。

立法院外交及國防委員會今（17日）邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。民進黨立委林楚茵在質詢時揭露，媒體報導中共派出國台辦人員進駐外館，對海外台灣人進行騷擾或監控。對此，蔡明彥首度公開證實，中共確實在特定國家有此類布署，但為了避免中共掌握台灣的情蒐能力，無法在公開場合指名是哪些國家。

蔡明彥強調，這些「特定國家」大多是民主法治國家，當地的警政與治安機構不會容許外國駐外人員違反規範，甚至對個人人身安全進行威脅或脅迫，因此目前安全狀況尚在掌控中，國安局也持續與駐地國相關單位進行情資交流。

針對中共若對特定人士、如立委沈伯洋發布「紅色通緝令」或進行跨境管轄，蔡明彥表示「執行上並不容易」。他解釋，國際刑警組織（INTERPOL）設有法律專家小組，會嚴格審查各國提出的通報，防止獨裁國家利用該系統打壓異議人士，蔡明彥指出，國安局會隨時掌握中國是否在系統中「動小動作」，一旦發現異常，台灣的友好盟國對口也會第一時間提出警示。

立委也關切，如泰國等部分東南亞國家與中國關係較密切，是否更有可能協助中國進行跨境鎮壓。蔡明彥坦言，「有一些確實要注意」，目前國安局已與外交部研議，如何針對這類高風險區域向民眾發出警示，相關措施正進行內部作業中。





