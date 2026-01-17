中共「黃金黑」手法滲透無孔不入 總統行程也曾遭洩密

總統賴清德。（圖／東森新聞）





現役或退役國軍涉入洩密案件屢見不鮮，背後更常見中共影子，究竟用哪些手法滲透？ 過去案件中可見常用黃金黑原則，也就是以情色及金錢誘惑，或是恐嚇為手法，曾出現中共特工化名偽裝成女子，以愛情陷阱誘騙被汰除的軍人，國軍為此高度防範。

現役或退役國軍洩密案件屢見不鮮，究竟用哪些手法?，過去案件中，2024年，海軍海鋒大隊的林姓上兵被汰除後透過交友網站，認識一名自稱楚亭的女子，而這名女子其實是中共特工化名，她透過林姓上兵找到現役同袍，告訴對方缺錢可以賣軍中資料，對方因此翻拍雄二飛彈操作書等機敏資料，前後賺取新台幣3.8萬，最後被依貪污罪、國安法起訴。

2023年，甚至連女星郭書瑤的弟弟郭伯廷也涉案，因為他退伍後，認識扯鈴聯盟常務理事魯紀賢，這位魯紀賢與退役士官兵接觸，進而發展組織，刺探軍事情報6人涉案，其實這些案件，不乏中共在背後操作的影子。

立委（民）沈伯洋：「其實重點都是在於要通過中間人，所謂的中間人就是他可能遊走兩岸之間，他在中國有一定的關係，然後在台灣又可以接觸到，比如說地方的人物，地方的精英，這個宗教的團體等等。」

就連總統行程也曾遭洩漏，2024年，一名負責總統維安的保六總隊員警，涉嫌將總統賴清德不公開行程洩密給朋友，包括接見人員名單、警力配置、移動路線，他辯稱沒有金錢對價關係，仍被停職、收押，諸多案件釀成國安疑慮。

立委（民）沈伯洋：「最主要是想要，取得我們的軍事相關的機密，但其實是不限於此，他也有可能比如說，像之前他想要取得的，可能是立法院的通訊錄，這個聽起來，好像不是什麼機密，或者說他想要取得，外交部的八卦，這聽起來也不是什麼機密，但這些都可以成為，他們認知作戰的一個素材。」

中共常用手法，黃金黑原則也就是以情色、金錢誘惑，或是恐嚇為手法，國軍為此高度防範。

