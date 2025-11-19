中共「3海聯動」軍事動作頻繁 顧立雄批麻煩製造者

中日關係近期急凍，共軍日前大陣仗在黃海展開實彈射擊演習，也在台海進行聯合戰備警巡，外解解讀是因應中日緊張情勢以及反制台美軍售。

面對中共在台海、南海、黃海都有軍事動作，形3海聯動，國防部長顧立雄19日重申，中共是麻煩製造者，喊話不要動用武力解決爭端。

顧立雄表示，「我想中國應該要放棄所有以武力來解決事情這種思維，對台海來講動輒要以武力來併吞台灣，我想各國、這些理念相近的國家，都會感覺到這樣事態的嚴重。」

國軍運用突發狀況處置規定應對中共威脅，而中共近期頻繁在台海展開聯合戰備警巡，顧立雄判斷仍是週期性作為。至於中國海警船襲擾釣魚台，立委關切我方是否會驅離在釣魚台附近的中共軍機艦。

面對民眾黨立委林憶君質詢， 顧立雄回應，​​「釣魚台周邊的活動，或者是進入，他有些狀況情況之下，確實都會進入我們的應變區，那我們都會加以來處置。」

中共持續軍事擴張，邁入「3航艦」時代，第3艘航艦福建號正式服役後，中國官媒央視18日大外宣公開福建號首度海上實兵訓練，包括殲-15、殲-35、空警-600等艦載機演練起降。國防院學者李志堯示警，恐負責截斷台灣海上補給線，對我方形成嚴峻挑戰。