中共「56所」操作「韓流」音檔「暗網」流出 國安人士：恐為黑吃黑

立法院長韓國瑜出席2025立法院聖誕傳愛福音晚會，並與黨籍立委一同進行點燈儀式。廖瑞祥攝



中國積極介入台灣各項選舉，近期有網路安全研究單位發現，原本出現在暗網，隨後流入社群平台X的3段錄音檔，暴露了中共從未曝光的解放軍「網絡空間部隊第56研究所」（「56所」）涉嫌操控2018年高雄市長選舉的證據。而從完整錄音可知，中共解放軍撥款2000萬人民幣給「第56所」，包括向北京「沃民高新科技公司」採購「輿情情緒分析系統」，希望提供預測、操縱台灣2018年底高雄市長選舉。國安人士證實，此案是首度有中共介選的錄音檔曝光，引起國安單位重視，已進行調查，研判很可能是「黑吃黑」才導致音檔外流。

廣告 廣告

有資安研究單位發現，今年10月有人在「暗網」張貼販售解放軍會議錄音檔，對話內容為解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，在2018年與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務，通話中明確指出解放軍軍方已撥款2,000萬人民幣給「戰略支援部隊」下屬「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所：對外名稱為「江南計算機研究所」 ），將向「沃民高新科技股份有限公司」採購一套「輿情情緒分析系統」，希望能藉此系統提供預測、操縱「臺灣地區」2018年底高雄市長選舉。

中共對台軟硬兼施，不只天天派軍機軍艦侵擾，並且介入台灣各項選舉。資料照為2025年9月3日，中共在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80週年暨閱兵儀式，共軍部隊在活動前進行彩排演練。路透社

根據後來從暗網流往X平台的錄音檔，可以聽到中共解放軍「戰略支援部隊」丁姓處長與「沃民公司」負責人齊中祥討論介入2018年九合一選舉以及2020年總統大選的規劃。

從第一段錄音對話紀錄與逐字稿顯示，中共的丁處長與「沃民公司」（中國沃民高新科技公司https://warminggaoke.com/html/about/about.html）負責人齊中祥討論，稱「56所」可在2018年底先獲得「戰略支援部隊」資金，針對臺灣地區九合一選舉進行干預，初期預算500萬人民幣；若執行順利，將在2020年臺灣總統大選前投入另外1,500萬人民幣，進行選情預測及干預。

另外，在外流的第二段錄音內容顯示，丁處長在與齊中祥的對話中，宣稱將在2018年高雄市長選舉中，掌握精準情報信息。「當然能做到全面最好，至少我這個關鍵性信息上，人家說韓國瑜當（選）不了，我說韓國瑜當（選）得了，最後韓國瑜當選啦！」

中共介入選舉已非新聞，資料圖為核三重啟公投投票，2025.823台北民眾投票。美聯社

丁處長也聲稱，希望藉由這次合作處理臺灣九合一選舉，打響「沃民公司」的「輿情情緒分析系統」知名度，並驗證其干預臺灣選舉的能力。丁處長並要求「沃民公司」提供關鍵訊息，例如選民情緒分析、網路輿論趨勢等，並強調軍方必須參與主導整個過程。

此外，在操控網路社群平台「臉書」等方面，在第三段錄音中可以聽到，齊中祥在對話中透露，其公司已在臺灣社群平台「蒐控」600萬個臉書帳號，並將持續擴張至1,000萬個目標，以此作為資訊來源及擴張節點，為「祖國統一」貢獻力量。（這些帳號可用於散布不實資訊、煽動對立情緒、干擾選舉投票等。）

對此，國安人士今天向《太報》證實，此案是中共利用認知戰干預台灣選舉案例中 , 首次有錄音檔的證據曝光，國安單位在接獲訊息後，高度重視此案，已經展開調查。

更多太報報導

在野四度擋國防預算 國防部：中共2027確實具攻台能力、今年共機艦擾台增倍

趙少康等人控中國介入藍黨魁選舉 綠推短影音籲支持「國安十法」

國安局出手查！蔡明彥：逾千影片介入藍主席選舉、半數境外帳號