中共1個月猛打十虎 分析：沒有所謂保險箱

▲中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠（圖）落馬，合計今年以來，中共高層已有10人被清算調查。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，近日雙雙「落馬」，隨後中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜也被查，合計今年以來中共高層已有10人被清算。中國官媒《中新社》指出，中國1個月內猛打「十虎」，顯示當前腐敗問題的查處「越挖越深」，甚至不因是否已退休而改變。

《中新社》報導，2025年，中國官方全年公布的「落馬」中管幹部就高達65名，今年開年第1個月，「打虎」力度絲毫不減。中國西南政法大學教授、紀檢監察學院院長張震表示，反腐敗鬥爭是一場馳而不息的持久戰，這些案例都表明，不存在所謂「鬆口氣、歇歇腳」的節點，中國領導人態度很明確：「有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地」。

張震認為，「十虎」當中，有人來自重點領域，比如中國核工業集團有限公司原總經理顧軍；也有曾主政一方的「關鍵少數」，比如曾任內蒙古自治區黨委書記的孫紹騁，顯示無論職務多高、權力多大，一旦觸犯黨紀國法，就必然受到嚴懲，絕不允許有任何例外，不存在禁區、特區、盲區。

北京大學公共政策研究中心副主任莊德水則指出，當前腐敗問題集中查處不是「越反越腐」，而是「越挖越深」，今年地方開始換屆，新年一開始就查處一批高級幹部，可以打消部分人的觀望、僥倖心理，具有強大震懾作用。

莊德水還說，今年是「十五五」開局之年，要為實現「十五五」時期目標、任務，提供堅強保障的「應有之義」，過去少數官員或許心存僥倖，認為退休或卸任就等於安全著陸，但包括2026年「首虎」、水利部原副部長田學斌在內，1月被官宣調查的中管幹部裡，就有5人是已經退休或卸任，其中現年69歲的國家林業和草原局原局長張建龍，更是已卸任超過5年，這些案例表明，反腐利劍始終高懸，沒有所謂的保險箱，違紀違法問題並不會因為職務變動就一筆勾銷。

此外，2026開年「十虎」裡，也有紀檢系統的「老兵」，比如國家監委原駐哈爾濱電氣集團有限公司監察專員楊宏勇，就曾任中央巡視組副組長，相關案例證明，就算有執紀執法權，同樣要關進制度籠子，必須「常態化清除害群之馬，堅決防治『燈下黑』。」

