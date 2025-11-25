中共1空飄氣球16機艦擾台 國軍嚴密監控

（中央社記者游凱翔台北25日電）國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，3架次共機逾越台海中線侵擾西南及東部空域，同時也偵獲1枚空飄氣球，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5艘共艦及11架次共機，其中3架次共機逾越台灣海峽中線進入西南及東部空域，持續在台海周邊活動。

另外，國軍也於昨天下午4時24分，於基隆西南方107浬、高度1萬9000呎處偵獲1枚中共空飄氣球，並於同日下午5時4分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1141125