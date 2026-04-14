中共10項惠台措施！矢板明夫示警「向魔鬼要零花錢」：代價全台灣人承擔

政治中心／施郁韻報導

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平會晤。（圖／國民黨提供）

中共在國民黨主席鄭麗文訪中，「習鄭會」後拋出的惠台十項政策，其中恢復上海、福建居民來台自由行。日本資深媒體人矢板明夫直言，拿中共的好處，本質上就像是「向魔鬼要零花錢」，那從來不是免費的，「一旦讓中共得逞，代價是要所有台灣人共同承擔。」

矢板明夫在臉書發文表示，鄭麗文訪問北京，中國方面釋出開放部分觀光客等的所謂「十項好處」，很多藍營人士支持，稱之為對台灣的重要利多，但在他看來，拿中共的好處，本質上就像是「向魔鬼要零花錢」，不是每個人都有福氣承受這種「恩惠」，因為，那從來不是免費的。

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矢板明夫直言，這更像詐騙犯慣用的「騙婚」手段，先給你一些小恩小惠，讓你逐漸放下戒心。但他的真正目的，從來就不是施予，而是佔有，是要你點頭、簽字，進入一段無法回頭的關係，之後一旦你不配合，他的另一面便會出現，棍棒隨之而來。

矢板明夫說，共機繞台就是那揮舞的鞭子，在提醒你「拒絕的代價」。你如果不抵抗，他或許會給你一塊蛋糕，但什麼時候讓你吃、讓你吃多少，甚至是否隨時收回，完全由他決定。當年台灣產的鳳梨、石斑魚被突然禁止進口，就是最現實的例子。今天的「好處」，明天就可以變成勒索的籌碼。

矢板明夫表示，歷史上這樣的模式並不陌生，西藏曾被承諾高度自治，結果卻走向長期高壓統治，甚至出現上百名藏人以自焚抗議的極端悲劇。香港也曾被保證「一國兩制」、言論與出版自由，但最終《蘋果日報》被迫停刊，創辦人黎智英與多名高層、記者遭到判刑。

矢板明夫直言，這些例子都說明了一件事，所謂的承諾，只是過渡手段而已，不是其最終目的。因此中共所給的「好處」，從來就不是單純的利益交換。一旦你伸手接受，他便視為你已經默許某種關係的成立，甚至等同於簽下了無形的契約。問題不在於你拿了多少，而在於你是否因此被納入他的規則之中。

矢板明夫表示，回過頭看，國民黨在這條路上，已經不是第一次跌倒，這一次，鄭麗文重蹈覆轍更值得警惕。他期待，即便是支持藍營的朋友，也應該擦亮眼睛，因為一旦讓中共得逞，代價是要所有台灣人共同承擔的。



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