中共12/13恐發動軍演？ 國安局：不排除任何可能

中日關係緊張，2日在釣魚台海域升高雙方衝突，中國海警船警告驅離日本漁船，日本海上保安廳祭出反制、發布警告。有國安人士示警，不排除中共利用13日「南京大屠殺國家公祭日」發動軍演，國安局長蔡明彥認為，不能排除任何可能性。

國安局長蔡明彥表示，「每年的11月到12月，本來就是中共軍演的熱季，那對中共來講，它只要把例行的像是聯合戰備警巡，以及遠海長訓這些等常態性演習，做一個包裝，那再提供特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，所以我們不能夠排除任何可能性。」

國民黨立委陳永康說：「至於是圍在釣魚台，或是在東海哪個地方，我們現在不敢判斷，我的感覺只是秀肌肉施壓，但是不會產生任何軍事衝突。」

前海軍二級上將、藍委陳永康觀察，中日應不會走向軍事衝突。蔡明彥表示，落實料敵從寬，必要時與國際友盟合作，透過科技情報交流，掌握中共任何挑釁的可能性。

另外，中共不放棄武力犯台、加大恫嚇力道，引起國際關切，並採取實際行動，蔡明彥表示，包含越南在內，今（2025）年有8國軍艦、共12次通過台海，展現美國友盟重視台海和平穩定。

蔡明彥回應，「我們跟國際友方都有相關的情資交流，讓國際友方在進入到台海周邊水域的時候，大概都可以掌握到中共活動的一些相關樣態，代表這些國際友盟，並沒有因為中共相關逢艦必跟的動作，而有所退卻，持續表達他們對於台海和穩的重視。」

至於中央提出1.25兆《國防特別條例》被在野擋下、暫緩列案，國安會副秘書長林飛帆則認為，傷害台灣國安。

國安會副秘書長林飛帆強調，「中國所有的準備，都是為了軍事擴張跟武統台灣所做的準備，台灣所做的準備，是為了維護現狀做準備。」

林飛帆表示，美國跨黨派共識，希望台灣強化自我安全準備，政府會持續跟在野溝通，美方也花很多力氣溝通。他認為，民意壓力是解決問題的關鍵。