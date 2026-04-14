中共18機艦擾台 8架次軍機入我周邊空域

[Newtalk新聞] 雖然美國與伊朗日前展開了為期兩周的停火協議，並於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開直接談判，但雙方在伊朗核計畫、荷姆茲海峽等議題上仍舊無法達成共識，中東地區的緊張局勢也再次升溫。就在此時，土耳其總統艾爾段公開對以色列提出警告，強調將因應以色列打擊黎巴嫩、伊朗的行動進行報復。另一方面，有網友爆料稱，美國川普政府決定與伊朗暫時停火的原因，很可能與沙烏地阿拉伯有關。 X 推主「許波」指出，當地時間 12 日，艾爾段公開針對中東局勢發表演講，警告以色列停止為中東地區和平進程設置障礙的行為，「如果以色列不停止『玩火作惡』，我們將讓以色列得到『應有的教訓』」。艾爾段也進一步表示，任何針對黎巴嫩或伊朗的攻擊，都將被視為對土耳其的攻擊，並可能遭到報復。 土耳其空軍的 F-16 戰機。 圖：翻攝自@Currentreport1 艾爾段認為，圍繞著美國、以色列與伊朗的大規模衝突，是以色列總理納坦雅胡為了「政治生存」而策畫的戰爭，「全世界都在為以色列的決策付出代價，超過 80 億人被迫承擔戰爭的後果」。推主「BRICS News」也補充稱，艾爾段在該次演講中，威脅對以色列發起軍事行動，「就像我

新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 17 則留言