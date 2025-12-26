中共2枚空飄氣球越過台灣本島上空 國防部揭侵入路徑

國防部今日公布偵獲中共空飄氣球，並越過台灣本島上空。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部今（26）日公布最新中共解放軍台海周邊動態指出，自昨（25）日上午6時起至今（26）日上午6時止，國軍共偵獲中共軍機2架次、軍艦6艘，持續在台海周邊活動；另偵獲2枚中共空飄氣球，自台灣西南方進入我防空識別區（ADIZ）附近空域。國防部強調，國軍已全程掌握，並運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。

國防部說明，依據掌握資訊，中共於上述時段內出動2架次軍機進入台海周邊活動，並有6艘解放軍軍艦在台海周邊海域航行。國軍依照既定戰備程序，派遣空中巡邏兵力、海上艦艇及岸置飛彈系統，全程監控並妥適應處。

此外，國防部指出，期間另偵獲2顆中共空飄氣球，自12月25日晚間進入我方偵蒐範圍，其中一顆於25日21時20分出現，於26日0時45分消失，位置約在台中西南方135浬，高度約5萬呎；另一顆則於25日21時20分出現，26日0時50分消失，位於台中西南方約156浬，高度約4萬8千呎。相關動態均已由國軍全程掌握。

國防部強調，面對中共持續以各種形式進行灰色地帶侵擾，國軍將持續秉持「不升高衝突、不輕忽威脅」原則，嚴密監控周邊情勢，確保國家安全與區域穩定。

