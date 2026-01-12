中共20屆中紀委五次全會登場 習近平：堅定反腐鬥爭

（中央社記者呂佳蓉北京12日電）中共第20屆中央紀律檢查委員會第5次全體會議12日在北京開幕。中共總書記習近平在出席開幕講話時表示，要有效地把權力關進制度籠子，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭。

據新華社報導，中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席會議。中共中央政治局常委、中紀委書記李希主持會議。

會上除習近平發表講話以外，李希下午代表中央紀律檢查委員會常務委員會提出題為「以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為實現『十五五』時期目標任務提供堅強保障」的工作報告。

廣告 廣告

習近平表示，黨的自我革命重在治權，「把權力關進制度籠子」是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務。黨把權力關進制度籠子，要不斷完善制度規定，使制度密而不繁、有效管用，也要著力提高制度執行力，增強剛性約束。要堅持法規制度面前人人平等、遵守法規制度沒有特權、執行法規制度沒有例外，確保制度規定真正成為帶電的高壓線。

他強調，「一把手」要帶頭執行制度。要加強法規制度宣傳教育，引導黨員、幹部「懂法紀、明規矩、知敬畏」。要進一步提高黨務、政務的透明度，讓權力在陽光下運行。

習近平又說，腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場「輸不起也絕不能輸」的重大鬥爭。當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要讓腐敗分子沒有藏身之地。

習近平指出，紀檢監察機關在推進黨的自我革命、全面從嚴治黨中責任重大，要堅定維護黨的團結統一，堅定捍衛黨的先進性純潔性。

李希在主持會議時表示，要深入學習貫徹習近平講話精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，認真履行全面從嚴治黨政治責任，以永遠在路上的堅韌和執著，堅定不移把黨的自我革命向縱深推進。

根據報導，中共中央政治局委員、中央書記處書記，中央軍委副主席，全國人大常委會有關領導與官員，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協有關領導與官員以及中央軍委委員出席會議。

中央紀律檢查委員會委員，中央和國家機關各部門、各人民團體、軍隊有關單位主要負責官員等參加會議。會議以電視電話會議形式舉行，各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團以及軍隊有關單位設分會場。（編輯：邱國強）1150112