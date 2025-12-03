中共2026是否攻台？命理專家揭關鍵是「他」 酸：沒管好香港還要台灣

政治中心／李紹宏報導

總統賴清德近日曾提及，「北京當局以2027完成武統台灣為目標進行整備」；日媒《產經新聞》今年5月更指出，解放軍可能最早於2026年對台動武，引發外界關注。對此，曾準確預言柯文哲無法當選2024總統的命理師周映君表示，自己認為明年台海「不會開戰」，但最終關鍵仍掌握在「習近平」手中。她提醒民眾，明年局勢仍需居高思危，尤其不排除股市可能出現波動，務必做好準備。

命理師周映君曾在節目上大膽預言，2024年總統大選「柯文哲完全不可能」，引發不少網友驚呼「周老師真的超神準」，同時也預測國民黨主席鄭麗君「明後年走空亡，大運消失」；如今在命理節目上被問到「2026年台海戰爭是否開打」，以及明年的台股走勢，周映君也給出分析。

首先，兩岸是否開戰？周映君點出關鍵，笑說「我不是習近平，我怎麼知道他要不要戰」，但她認為應該不會戰，更反嗆習近平「要一小塊台灣要幹嘛？」她直言，台灣的優勢不是土地肥沃，而是「人比較厲害」，彷彿中共拿到台灣也拿不到什麼。並以香港回歸為例，大酸中共「把香港拿回去，最後也沒在管。」

周映君指出，習近平是兩岸是否開戰的「關鍵人物」，也大酸中共對香港的治理。（圖／翻攝自新華網）

周映君強調，其實大家不必太緊張，這只不過是中共擺出的「制衡把戲」。她更表示，台灣被美中兩國當成棋子，「是少數中的重點」。

至於2026台股走勢，周映君認為明年是丙午年，「火」相當旺，因此容易讓人煩躁，恐怕會有經濟問題，不排除出現「有一些被吹的泡沫破滅」或「漲多拉回」等情形。以經濟角度來看，周映君表示「今年股市確實漲得太高，漲高自然會回落」。至於最終跌幅，她表示無法預測，但提醒明年持有大量股票的投資人，應提高警覺、謹慎操作。

