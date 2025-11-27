中共2027年武統台灣？梁文傑說分明：料敵從寬

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



總統賴清德昨（11/26）日召開國安高層會議後記者會，提到中共以2027年武統台灣為目標做準備，引發外界討論。對此，陸委會副主委兼梁文傑說明，國際社會皆有相關評估，為此必須料敵從寬，任何認為台灣是挑釁兩岸關係的發言都不恰當。

梁文傑說明，「2027年」這個時間點首先是中共於2020年10月的中共第19屆五中全會提出，當時宣稱要確保2027年實踐建軍百年的奮鬥目標，也就是將解放軍建成世界一流軍隊，實現中華民族偉大復興，且爾後每年的軍費以70%的規模增加。

梁文傑盤點，中共的海軍已是全球規模最大，現役軍艦約370艘，相較之下美國海軍約290艘至300艘，根據智庫研究，光是在過去的4年之間，中國的四大造船廠就總共建造了39艘軍艦。他強調國際政治評估的不是意圖，而是國家能力，若有能力就必須「料敵從寬」，

梁文傑也回顧，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）與美國國會的評估報告都有類似發言，而研究其他國家，俄國總統普丁（Vladimir Putin）在入侵烏克蘭之前數度否認有出兵意圖，賴清德的說法僅是料敵從寬，台灣必須提出相應的作為。

針對賴清德首度提出中共2027年武統台灣的說法，前總統馬英九、國民黨主席鄭麗文都反彈，認為將引發兩岸關係緊張、塑造「準戰爭」的狀態，對此梁文傑回應，中共軍機艦擾台已是常態，兩岸關係緊張的責任在中共而非台灣，馬英九的談話只是把責任推到台灣自己身上，並不恰當。

