中共2027年犯台？陳冠廷指「有備則無、不備則有」：準備就是降低風險

總統賴清德昨日（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會中宣布兩大行動方案，並提及未來八年國防預算將投入至1.25兆元。他同時指出，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發外界關注。民進黨立委陳冠廷今（27）日表示，警訊並非僅來自美國軍事單位，日本也多次提出提醒，「有備則無，不備則有，降低風險的方式，就是準備」。

陳冠廷指出，美軍印太司令阿基里諾在美國國會提交的書面證詞中，曾明確指出中國正以2027年為期程，推進犯台能力的各項準備。他表示，相關警訊並非只有軍事單位提出，日本東京大學教授松田康博亦曾以「信則無，不信則有」形容台海風險，代表各界的憂慮並非臆測。他強調，面對威脅不能鬆懈，更要具備「準備防備意識」，只要準備到位、讓中方清楚看見代價，熱戰風險才會下降。

陳冠廷表示，台灣不能將威脅視為例行公事，也不能把和平視為理所當然。「危險窗口期」並非口號，而是中國軍事能力、習近平個人政治節奏以及印太戰略競爭三者交疊後的現實環境。他警告，若台灣此時鬆懈，才可能真正讓對方誤判情勢。從飛彈量能、無人機與反制系統，到通訊韌性、後備戰力與國防產業鏈自主化，這些都不是危機爆發後才做得來的。賴總統推動的兩大方案，就是把「平時的投入」視為「戰時的避免」，避免在關鍵時刻無力應對。

陳冠廷指出，日本如今普遍理解「台灣有事，就是日本有事」。若衝突爆發，戰場絕不會侷限在台灣周邊，而會延伸至東海、南海，甚至整個西太平洋。他認為，台灣展現持續且確實的自我防衛準備，不僅能降低誤判，也能強化與周邊民主國家的合作基礎。當有人質疑「備戰是否會升高情勢」時，實際情況恰恰相反，「沒有能力、沒有準備，才會讓情勢升高」。他再度強調，「有備則無，不備則有。降低風險的方式，就是準備」。

最後，陳冠廷提到，中國改革開放後在經貿與科技的成就有目共睹，但真正能讓中國走向偉大的，絕不是武力擴張，而是文化、經濟與創新的正向力量。他警告，若中國選擇武力擴張，不僅無法帶來長久影響力，更可能造成東亞巨大浩劫。

