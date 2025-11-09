中共2027攻台延後了？政大教授嚴震生點出原因：習近平認為台灣人有些回應

台海局勢緊張，兩岸關係與美國態度成焦點。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生在風傳媒節目《下班國際線》提到，台灣現在的問題是我們把所有籌碼都放在美國陣營裡，包括日本、韓國，但我們沒有跟南方世界有接觸，所以台灣今天也沒有其他選擇。其實如果今天把跟對岸的窗口還是留著，利用對岸，就是說不走台獨路線，走維持現狀。

嚴震生坦言，雖然對岸很不滿台灣的維持現狀，認為維持現狀就是台獨，但只要不談台獨，中國都沒有足夠好的藉口犯台，美國講過一句話「不希望海峽兩岸任何一方片面改變現狀」，那什麼是片面改變現狀，如果今天美國覺得想要放棄台灣，我們一講台獨，美方會說那是自己惹出來的，所以掰掰、不管台灣了，意思是我們不要給美國有任何不願意介入的藉口。

大罷免大失敗，對岸對台態度出現變化？

話鋒一轉，嚴震生指出，一些中國統派人士對於台灣今年的兩波大罷免有不同解讀。對民進黨而言，這是失敗；但對中國來說，好像又可以像中國領導人習近平說的「寄望於台灣人民」，好像有一點希望。

嚴震生提到，如果今天大罷免民進黨贏了很多、把立法院拿回來，那中國會覺得反對黨一點機會都沒有，可能就會更鷹派一些。結果現在一看，上次講的寄望台灣人民，結果台灣人居然聽到了，有一些回應，至少在投票上面是這樣，就是大罷免全都失敗。

嚴震生認為，罷免失敗後，給了對岸不急著要用武力犯台的理由。（資料照，陳品佑攝）

嚴震生認為，罷免失敗後，看起來就給對岸有一個至少對習近平來說不急著要用武力犯台，因為說不定2026地方選舉，反對黨還有機會贏，還可以等到2028看一下。

嚴震生進一步表示，講到中國2027會不會真的動武，因為習近平覺得和平統一無望了，因為民進黨不斷的贏，然後在野陣營無法整合，像弱雞一樣，結果現在看來不像。雖然習近平也不見得喜歡，但至少沒有給他足夠的藉口犯台。

