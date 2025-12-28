中共2027攻台？明居正曝「台灣2價值」 猜結局：危機很大、發生很難

政治中心／黃韻璇報導

習近平要求共軍在2027年前具備武統台灣的能力。（圖／翻攝畫面）

中共對台文攻武嚇不斷，上個月26日總統賴清德親自主持記者會，說明「守護民主台灣國安」兩大行動方案，包括《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規劃，預計在未來2026年至2033年，投入1兆2千5百億元等經費，並指出「2027年是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點」引發討論。台大政治系名譽教授明居正就表示，「有能力」不等於「會去做」，且晶片需求與台海運輸的重要性，提升了各國對台灣的重視，因此他給出8字結論「危機很大、發生很難」。

廣告 廣告

台大政治系名譽教授明居正近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，主題為「中國2027年具攻台能力！第五次台海危機正式倒數？」節目分析的是「2025中國軍力報告」與「國防授權法」，指出表面上看確實中國軍力猛進，2027恐將俱備攻台能力，但「有能力」不等於「會去做」，以美國為首的世界各國，因為晶片的需求與台海運輸的重要性，提升了各國對台灣的重視，因此明居正老師的結論是：「危機很大、發生很難」。

日前討論到如果真的發生「台灣有事」的情況，美國將扮演什麼角色？是否會放棄台灣？明居正就曾分析盤點台灣6大價值，包含「民主夥伴」、「價值觀相近」、「安全夥伴」、「晶片」、「台灣海峽重要性」、「美中競爭的核心」。直言美國如果真的放棄台灣，那麼亞洲各國包括日韓都會逐漸倒向中共，美國的霸權將被削弱，緊跟著美元貶值，衝擊國內經濟，一連串骨牌效應，將措手不及。所以，美國如果真的放棄台灣，就等於退出亞洲、失去在亞洲的影響力，明居正認為，「除非川普總統糊塗，否則斷然不會」，並提到明年4月的北京「川習會」將是關鍵。

更多三立新聞網報導

盼2026上半年訪中！明居正怒「相信習近平太荒唐」 鄭麗文竟回嗆一句

賴清德：願去立院國政報告 但一問一答已違憲

對台軍售遭制裁 美企創辦人PO「金維尼」反嗆

美議員評估2026美中關係再破裂 貿易、台海成變數

