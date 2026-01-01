中共2027攻台？賴清德稱2026是關鍵一年：做最壞打算

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



總統賴清德曾稱北京當局以2027完成武統台灣的準備為目標，賴今（1/1）直言，未來這一年、2026 年對台灣來講是非常關鍵的一年，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，必須做最壞的打算，也做最好的準備，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」。

賴清德今上午發表2026新年談話，聯訪時媒體問及，美國的中國軍力報告跟國際智庫都提醒，中國以 2027 年將侵略台灣的準備當作國家目標，明年就是 2027 年，中共是否有攻台可能性？賴清德指出，身為總統有三大使命：第一個就是讓國家更安全，讓經濟發展更好，也能夠把全國人民照顧得更周延。

廣告 廣告

賴清德說，至於中國希望在 2027 年就能夠做好攻台的準備，它是不是能夠如期達到目標，這是一回事情，就台灣而言，最重要的是，如孫子兵法所云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞的打算，也做最好的準備。

賴清德認為，未來這一年、2026 年對台灣來講是非常關鍵的一年。他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」。一方面強化國防力量，不管是對外軍事採購，或者是發展國防自主，建構台灣之盾，並且去發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人無人載具等等不對稱戰力，來提升國防力量。

他說，也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除了平常可以因應天然災害，必要的時候也可以幫助自己，也可以幫助街坊鄰里、其他朋友。第二根支柱就是強化經濟韌性，經濟不但要好，而且還要有韌性，不能夠再像以往一樣把雞蛋都放在同一個籃子，必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

他強調，同時不僅僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，跟遭遇困難的中小微型企業來幫助他們，透過人工智慧、透過各項科技、透過必要的手段來提升他們的競爭力。也只有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

賴清德續指，第三根支柱是，「我們必須要跟民主陣營肩並肩站在一起」。善盡台灣守護自己國家的責任，也看到印太國家每一個國家都在強化國防力量。也只有印太區域或是世界民主陣營，每一個國家都善盡自己責任，並且共同合作的時候，區域的和平穩定才有辦法確保。

他也再次重申和平第四大支柱，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式的意願，對台能夠對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展」。

更多太報報導

點出執政五大問題「愛台灣成鬥爭工具」 民眾黨：在野撐起國家

自辦元旦升旗連「標配」馬英九都缺席 鄭麗文喊話朝野「都是一家人」

「我不貪不取沒任何違法」！賴清德重話批在野：彈劾浪費時間 如何向人民交代