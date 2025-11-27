中共2027武統台灣？鄭麗文提川普與高市早苗通話：國際熄火賴清德卻點火

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德昨日召開記者會，宣布增加1.25兆新台幣國防特別預算，並強調「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣軍事整備，企圖以武逼統」。國民黨主席鄭麗文今（27日）表示，當前東北亞情勢已有露出可能緩和的跡象，美國總統川普甚至為此致電日本首相高市早苗，在國際社會都想「熄火、滅火」的時候，為何賴總統卻選擇「點火、玩火」？賴清德總統應以人民的性命安全與福祉作為最高考量，不要為了個人政治得失，將人民性命安全當成政治豪賭的籌碼。

廣告 廣告

鄭麗文中午赴基隆出席「分享有愛城市治理主軸」活動，她表示，自己參選黨主席時就一再強調，若擔任黨主席，未來三年對台海安全至關重要，民進黨長期執政的結果，已讓兩岸兵兇戰危，昨日賴清德總統召開記者會之前，許多民進黨人仍在抨擊2028年和平選舉主張，但賴清德的發言似乎已經認證，在2028年之前，兩岸很可能迎來武力衝突。

鄭麗文指出，相信這不只是全台灣人民不願意看到的情況，也會是整個區域、乃至國際社會極力想要避免的局面。她最近與多位駐台代表、外國使節見面，大家不約而同地對台海和平表示高度憂慮與關切，她希望賴清德總統應該朝向和平方向努力，而不是讓兩岸局勢持續升高。

鄭麗文說，昨天賴清德許多談話已讓台灣民眾與國際社會感到高度憂慮，因此她才會呼籲賴總統三思而後行，千萬不要玩火。當前東北亞情勢已有露出可能緩和的跡象，美國總統川普甚至為此致電日本首相高市早苗，在國際社會都想「熄火、滅火」的時候，為何賴總統卻選擇「點火、玩火」？這才是大家最擔憂的事。她強調，中華民國作為國際社會中負責任的一份子，應該扮演穩定台海的角色，而不是反而去製造衝突、升高台海局勢，這樣的做法非常危險，也是不負責任的。

鄭麗文呼籲，賴清德總統應以人民的性命安全與福祉作為最高考量，不要為了個人政治得失，將人民性命安全當成政治豪賭的籌碼。她再次呼籲，「賴清德三思、不要玩火，應共同為兩岸和平努力，這才是全民之福」。

更多三立新聞網報導

香港「宏福苑」五級大火釀44死 台北市議會與蔣萬安默哀1分鐘

賴清德示警中共2027武統目標！侯友宜「憂心兩岸」：總統有責任穩定民心

揭「2027中共犯台」由來 王婉諭挺強化國防實力：國會不該無故杯葛

總統拋國防特別預算！陳方隅指「統一後什麼都沒有」：和平就是加強實力

