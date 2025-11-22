中共26機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
（中央社記者吳書緯台北22日電）國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲18架次共機，其中12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共26機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時40分至昨天下午2時55分，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主戰機，其中2架次逾越中線。
國軍另於昨天上午9時10分至昨天晚間8時10分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共10架次主、輔戰機及無人機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：翟思嘉）1141122
其他人也在看
中國出動36機艦擾台 17架次軍機逾越中線
國防部今天（21日）上午發布中共解放軍台海周邊海空域活動動態，自昨（20） 日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機29架次及軍艦7艘，持續在台海周邊進行活動。其中，有17架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、中部及西南空域。據國防部公示意圖，在軍機活動部分，昨日上午8時25分至下午5時35分之間自由時報 ・ 1 天前
最新／台南深夜「烈火沖天」橋下廢棄物突起火 警消加派4怪手灌救
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導台南晚間冒火！台南市消防局在今（21）晚8時40分獲報，白河區中正路上的下秀祐橋附近，有廢棄物突然燒起來，火勢猛烈，消防局立刻派出5車10人前往救援；沒想到，警消趕赴現場後才發現，火勢之大，需要支援，因此請環保局加派4台重機具怪手，並加派人車前往灌救，。目前火災仍在搶救當中，起火原因待查。原文出處：最新／台南深夜「烈火沖天」橋下廢棄物突起火 警消加派4怪手協助灌救 更多民視新聞報導又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了火光衝天！台中潭子2樓鐵皮工廠大火 半小時燒光150平方公尺雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫民視影音 ・ 14 小時前
內湖區週美里守望相助隊榮獲特優 市長親臨頒獎
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市114年守望相助隊示範觀摩會於114年11月21日18時，假臺北市內湖區行政 […]民眾日報 ・ 3 小時前
掛羊頭賣狗肉！ 中民船組「影子海軍」完成首次灘岸卸載
紅色勢力蠢蠢欲動！路透社揭露中共在今年夏天的演習中，由滾裝渡輪和甲板貨輪組成的「影子海軍」，還在今年夏天的演習中，首次以民用貨船直接完成「灘岸卸載」。軍事專家表示，影子海軍並非第一次，因為中共軍方登陸...華視 ・ 4 小時前
中國不安好心 組影子海軍欲攻台灣
《路透社》調查報導指出中國組影子海軍，欲建立新型態的攻台戰術短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
「小雪」節氣轉運秘訣！廖大乙：備二物入菜「來年不會空」
今天是24節氣中的小雪，是一年四季冬季的第二個節氣，民俗專家廖大乙表示，這個節氣代表宇宙萬事萬物能量的醞釀與轉化，建議民眾小雪過後可多準備分別象徵勤勞與聰明的芹菜與蔥入菜，讓自己來年勤勞又聰明，達到健身又轉運的目的。廖大乙指出，小雪是代表一年的能量轉化期，如何在這個節氣轉運、補運，古時候有句俗諺：「自由時報 ・ 3 小時前
中國出動26機艦擾台 12架次軍機逾線活動
國防部今（22）日公布，自昨（21）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機18架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊進行活動。其中有12架次軍機逾越了台灣海峽中線，並進入台灣北部的空域及西南防空識別區。國防部示意圖顯示，第一波共機活動時間為昨上午7時40分至下午2時55分，出動了8架次主戰機，自由時報 ・ 3 小時前
北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議
[NOWnews今日新聞]台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
與沈伯洋現身全球通緝普丁的海牙法院前！范雲高喊：國際仍有正義
[Newtalk新聞] 中共宣稱立案偵查、全球通緝民進黨立委沈伯洋，他繼日前赴德國國會作證後，這次前往荷蘭，與擔任國際自由聯盟副主席的民進黨立委范雲出席國際自由聯盟會議。范雲表示，與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）前，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方持續努力。 國際自由聯盟會議11月21至23日在荷蘭舉辦，范雲19日在臉書發文提到，她又要搭機前往荷蘭，這次是以共同副主席的身分代表民進黨，參加國際自由聯盟的3天年度行政會議。范雲21日下午Po文透露，沈伯洋正和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議，她和沈伯洋無所畏懼，外交一棒接一棒，繼續為台灣奮戰。 范雲晚上再度於臉書撰文寫道，她和沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，而國際刑事法院位於荷蘭海牙（The Hague）。國際刑事法院是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判。 范雲指出，在國際刑事法院，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）因為涉嫌戰爭罪「非法移新頭殼 ・ 3 小時前
勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！
台北市 / 綜合報導 勞動部昨(21)日預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，外送員最關注的報酬制度在草案中取得突破。未來每筆訂單報酬不得低於交通部核算的基本運價，且換算為每小時後，薪資不得低於最低工資的1.25倍，以明年最低工資196元計算，明年起外送員最低時薪即為245元，等同以法律保障外送員的基本收入。另外，平台不得強制外送員上線，外送員拒單或下線也不得遭不利對待，正式確保外送員享有「離線權」與作業自主。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
無懼大陸公安立案偵查 沈伯洋現身國際法庭：沒在怕
大陸公安局日前宣布將民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至傳出海外追緝的可能。沈伯洋為證明他沒在怕，繼日前到德國後，昨（21日）深夜又發文，透露他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court），強調不會感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中天新聞網 ・ 3 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 3 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 20 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 2 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 1 天前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 2 小時前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 1 天前