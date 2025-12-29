中共3航艦形成航空戰力「仍有差距」 軍方高層預判：6艘為戰備基本量

根據外國衛星照片顯示，中國解放軍海軍第三艘航空母艦福建艦（右，舷號18），近日與第二艘航艦遼寧艦（左，舷號17）在山東省青島軍港同時現身。資料照摘自中國軍方網站



中共解放軍今天（12/29）在上海與台北「雙城論壇」剛落幕不到幾小時就宣布對台發動繞台軍演，而先前第三艘航空母艦福建號成軍後也首度通過台灣海峽，引發外界對於中國「航母」戰力的關切，我國軍方高層日前指出，中共海軍3艘航空母艦、包括福建號的海軍空中戰力的部分，還在初期成型的階段。至於美國《中國軍力報告》預估中共在2035年「航母總數達9艘」，官員指出，中共追求核動力、直通式甲板航艦的目標是明確的，但未來10年的科技發展，是一大變數，國防部預判中共航母基本數量為6艘，但訓練用的遼寧艦與山東艦未來不會納入其中。

而軍方高層也指出，為了應對中共的海空威脅，從過去8年開始，國軍積極籌建不對稱戰力，包括雄三超音速飛彈等大批反艦飛彈機動部署、攻擊型無人機等，未來2年內，台灣在海馬士系統、M1A2T主力戰車、夠足戰備存量的標槍與刺針反裝甲飛彈後，不對稱戰力則獲得大幅提升。

美國戰爭部日前公布《中國軍力報告》指出，中國海軍「計畫到2035年生產6艘航空母艦，總數達9艘」。 這表示，中國每20個月就要完成1艘航空母艦（中共簡稱「航母」），而中共第三艘航空母艦福建號於今年11月5日正式列裝服役，使得中共解放軍海軍已有3艘航空母艦服役，引發外界對中共海上航空兵力對台灣威脅與印太區域軍力平衡的關切。

一位軍方高層官員在日前一場會議中回應指出，中共一直在宣傳「三航母」未來的機動部署功能，及其實際到底的威脅性有多高，官員分析，中共海軍航母 也就是所謂海軍空中戰力的部分，事實上它還在初期成型的階段。尤其在美國這一次《中國軍力報告》裡預估到了2035年左右，中國航母可能會到達9艘。對於中國航空母艦實際戰力，要先思考的是，中國對於稱霸全球的企圖當然是很明顯，但距離到2035年現在還有10年的時間，「在10年內，海戰的形態會不會因為其他新興科技的出現而改變？比如無人系統、人工智慧科技或是甚至量子運算，這些造成它通信跟其他方面的改變，會不會造成海戰形態的改變，這是有問號的。」官員提醒。

軍方高層也說，因為船（軍艦）投資下去是至少30年不會變的一個持續循環（recurring），成本是一定會掛在那個地方，船造下去的那一天開始，才開始付真正的大錢，因為船跟其他的裝備不一樣，船的耗用率很高，也就是它的維保費用很高，所以中國現在如此龐大的艦隊，如果說它真的要往（9艘航母）這個方向去走的話，他們應該內部會有一個很審慎的評估。

軍方高層分析，至於中共現有三艘航母，嚴格說起來，第一條的遼寧艦，只能稱為訓練平台，它有戰力沒錯，可是從成軍到目前為止，在上面所做的武器裝備的提升很有限，主要是在通信聯絡跟使館上面有改進，但看不到在其他方面做很大的投資，尤其是附屬艦隊。因為一艘航艦一定要旁邊很多編隊去形成，遼寧艦反而還不如福建號。

軍方高層指出，福建號在成軍初期 其他包含055、052D這些配套的護衛艦的編隊就已經隨之成型，中共甚至還在海上測試階段已經準備讓航艦編隊編起來，所以平板式的、也就是直通式甲板的航空母艦，一定是中共海軍追求的目標，核動力航母也應該會是他追求的目標。山東艦則比遼寧艦稍微進階一點，有很多投資，但山東艦應該是作為一個建立航母艦隊的一個過渡的形式，因為山東艦只有造一艘，這從過去中共海軍發展艦艇的歷史脈絡可以看出來。

軍方高層進一步指出，052D飛彈護衛艦之前有一個軍艦為052C型護衛艦，這是中共從2008年到2013年之間海軍艦隊轉型過程當中最大的一個變革，「那幾條船叫試驗型，如果你回頭去看一下的話，你會發現它做了這幾條，然後也包含其他配套的護衛艦056跟054A」，建造的數量都比較少，是透過這些測試過之後，最後就是052D開始定型，最後甚至連部分海警船都採用052D的設計，原因就在這裡。

「我們在觀察他們第四艘航空母艦何時出現。」軍方高層說，如果最近第四艘航空母艦的成型出來，能夠跟上福建號成軍的速度的話，可以比較確信中共應該至少會建立一個6條直通式（平板）甲板的航空母艦，因為正常海軍艦艇的循環邏輯就是三分之一戰備、三分之一訓練、三分之一修整，「船不是一直在跑的，你要有三分之一預留，時間到了就要進塢，要培養新的船員，進塢出來之後要訓練，最後才是戰備部署。所以中國要建航空母艦的話，「我覺得會扣除掉山東號跟遼寧號，如果企圖擴大真正未來的航母戰備艦，我們預判6條應該會是它的一個基本數量。」

至於有評估稱中國2035年達到9艘航空母艦，「我覺得如果是9條的話，應該還是不會把遼寧艦跟山東艦放進去。」因為遼寧艦的前身是前蘇聯時代的瓦雅格號，瓦雅格號的船體到現在已經超過30年以上了，如果說後面的航母繼續服役，遼寧艦服役時間也到了，也該淘汰了，應該沒有辦法再做改良了。」

