中共30日軍演！國內外航班恐大亂 商務客急改票提早飛

中國大陸解放軍宣布30日起展開「正義使命-2025」演習，演習範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域。軍演消息一出，也擾亂不少旅客的既定行程，有旅客急改票，提早出發避延誤。圖為桃園機場出境旅客。（陳麒全攝）

兩岸局勢再起波瀾，中國大陸解放軍宣布30日起展開「正義使命-2025」演習，演習範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域。交通部民用航空局證實，已接獲飛航公告，受演習影響，台北飛航情報區將劃設「臨時危險區」，空域封鎖時間自30日上午8時持續至晚間6時。民航局對此嚴重影響飛行安全的「無理橫蠻行為」表達強烈譴責與抗議，並緊急研議替代航路以確保飛安。

面對突如其來的空域管制，航空業進入高度警戒狀態。航空公司表示，雖然30日的起降航班目前表定正常，但由於演習區域位於要衝，航線勢必需要「繞道」飛行。受空域流量管制影響，班機起飛和落地時間恐出現誤差。

中國大陸解放軍宣布30日起展開「正義使命-2025」演習，演習範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域。交通部民用航空局證實，已接獲飛航公告，受演習影響，台北飛航情報區將劃設「臨時危險區」，空域封鎖時間自30日上午8時持續至晚間6時。圖為桃園機場停機坪在29日起降作業正常。（陳麒全攝）

為了因應可能的突發狀況，各家航空公司已增加待命組員，以防航班延誤導致組員工作超時。星宇航空回應指出，目前營運維持正常，但將採取「保守簽派」原則，依飛航公告（NOTAM）彈性調整航務。航空公司也呼籲旅客出發前，務必隨時留意公司發送的最新簡訊或官網動態。

軍演消息一出，也擾亂不少旅客的既定行程。原訂30日要前往上海出差的旅客賴先生表示，一早在公司看到新聞，擔心航班取消或延誤會耽誤重要商務會議，經主管同意後，立刻決定「提早一天出發」，29日傍晚便急忙趕往機場改票，希望能避開演習時段。

相較於商務客的緊繃，一般旅遊族群則相對冷靜。前往廈門旅遊的蔡小姐表示，29日出發的航班未受影響，回程也已避開軍演，她無奈表示：「希望兩岸能和平共處，不要影響老百姓生活。」

旅遊專家提醒，受演習繞道影響，航班調度可能出現連鎖反應，建議旅客前往機場前，先確認航班準點狀況。此外，若因軍事演習導致航班延誤，多數旅遊不便險可能視為「不可抗力因素」或「戰爭行為」而有不同的理賠標準，旅客應留意相關合約條款，以保障自身權益。

