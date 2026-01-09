中共30機艦擾台「19架次逾越中線」 國防部偵獲1顆空飄氣球

國防部今日公布，24小時內偵獲共機23架次、共艦6艘、公務船1艘與空飄氣球1顆。（國防部提供）

中共持續對台軍事施壓與灰色地帶侵擾！我國國防部今日公布，24小時內偵獲共機23架次、共艦6艘、公務船1艘與空飄氣球1顆，持續在台海周邊活動，其中有19架次共機逾越台海中線。

國防部今（9日）公布，自昨（8日）6時至今日6時截止，偵獲中共軍機23架次、共艦6艘、公務船1艘以及空飄氣球1顆，持續在台海周邊活動；其中有19架次逾越台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

國防部示意圖顯示，西部空域6時至19時45分，偵獲共軍主、輔戰機及無人機計20架次，其中16架次逾越中線；西南部空域15時15分至19時40分，偵獲輔戰機計2架次；東南部空域，8時40分至14時30偵獲無人機1架次。

中共昨日還出動1顆空飄氣球擾台，9時20分於基隆西北85浬偵獲，高度約1萬6,000呎，隨後於12時30分消失。對於解放軍機艦持續擾台，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

