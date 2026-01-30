中共33機艦擾台 19軍機擾我北、中、南空域
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天(30日)表示，自昨(29日)日上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機26架次、軍艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有19架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部及西南空域。
據國防部公布示意圖，共機活動時間與樣態涵蓋主戰機、輔戰機及無人機。其中主、輔戰機及無人機共23架次，於下午1時35分至晚間8時20分間活動，有18架次逾越台海中線。北部空域偵獲輔戰機2架次，活動時間為下午3時25分至晚間8時；西南空域則有輔戰機1架次，於上午8時45分至下午1時15分間活動。
此外，國防部也偵獲中共軍艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
