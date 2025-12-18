中共48機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲40架次共機，其中26架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦8艘，總計中共48機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

中共航空母艦福建號16日通過台灣海峽，國防部昨天表示，自昨天上午8時30分起，陸續偵獲23架次共機出海，其中14架次逾越台海中線侵擾台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天下午5時25分，在台灣海峽空域偵獲中共29架次主、輔戰機及無人機，其中17架次逾越中線。

國軍另於昨天下午3時10分至昨天晚間8時40分，在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共5架次主戰機及無人機，並於昨天上午7時15分至昨天晚間6時55分在台灣東南空域偵獲中共3架次無人機。

國軍亦於昨天上午7時40分至昨天下午1時35分，在台灣防空識別區（ADIZ）以外的台灣北部空域，偵獲中共3架次輔戰機及直升機，其中1架逾越中線。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張均懋）1141218