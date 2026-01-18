中共9架次共機擾台 3架次逾越台灣海峽中線
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今(18)日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，共偵獲9架次中共軍機，其中3架次逾越中線進入西南空域。
國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲9架次中共軍機、9艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。
國軍資料顯示，7架次共軍輔戰機、直升機、無人機侵擾我西南空域，其中1架次逾越中線；2架次共軍輔戰進入我西南空域。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
更多自由時報報導
中國35機艦擾台 7架次逾越中線
因應共軍無人機闖東沙領空 陳冠廷：會努力磋商把預算準備好
部隊番號新變動 陸軍裝甲、機步旅本月更名冠上「聯合兵種旅」
昔因洪仲丘案與「顧律師」法庭交鋒 沈威志今成顧立雄部長帳中大將
其他人也在看
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 88
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 202
作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府
布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 46
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 230
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 169
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 18 小時前 ・ 48
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙
政治中心／綜合報導曾經預言前台北市長柯文哲"沒有總統命"，而引發廣大討論的命理師周映君，最近再點民眾黨主席黃國昌，並從面相角度分析，認為「不具將星相」，恐怕選不上新北市長。巧合的是，黃國昌的研究室，恰巧和三位已通過縣市長初選的民進黨立委都在中興大樓11樓，這裡也被稱為另類的風水寶地。立法院有113名立委，每個人都有專屬研究室，分散在三棟建築，但一直有風水之說。民視記者林彥君：「2026地方選舉，民進黨的人選已經陸續底定了，但是外界也發現，像是陳亭妃賴瑞隆以及王美惠，就在同一層樓的辦公室，也就是立法院中興大樓的11樓，另外像是民眾黨主席黃國昌，他也在同一層辦公室，因此這裡也被外界說，是另類的風水寶地。」可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地。（圖／民視新聞）可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地，可不是風穴來風。因為過去包許淑華、周春米、高虹安、以及蔣萬安，2022年當選後，他們的辦公室成了其他委員眼中的大熱門。台南市長參選人（民）陳亭妃：「真的嗎這麼剛好，也很謝謝，如果這是風水寶地的話，那就很謝謝這個風水寶地了。」2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，不過辦公室風水再旺，關鍵的恐怕還是在個人條件，因為有命理老師從面相分析，認為同樣坐鎮中興大樓11樓的民眾黨主席黃國昌，想選新北市長選運不樂觀。2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，辦公室也在風水寶地11樓。（圖／民視新聞）命理老師周映君：「沒辦法真的沒辦法，因為我第一點來看他的相，根本就不像一個掌控者有將星的相，如果在相上面來講，他就是不是好相啦，你不要跟他相處，你跟他相處，不管是當朋友還是仇人，你都是很可怕。」雖然命理老師不假思索的說，無法度，金價無法度！面對2026大選即將到來，各個參選人靠地方經營、靠端政策，風水命相也成討論話題。原文出處：曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙 更多民視新聞報導台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」快闢謠！「台灣需投資美國5000億美元」是錯誤說法 中經院院長澄清了台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 43 分鐘前 ・ 13
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
藍營點名卓榮泰、鄭麗君是強勁對手 蔣萬安回應了
台北市長蔣萬安今年要拚連任，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨（16日）點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君是強勁對手。蔣萬安今回應，離選舉還有很長一段時間，目前就是專注市政。蔣萬安今出席台北隊策勵營活動，會前受訪說，現在離選舉還有很長一段時間，目前就是專注在市政，今天也是台北隊一年一度的策勵營，透過一天跨自由時報 ・ 22 小時前 ・ 13
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 22 小時前 ・ 8
關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益
談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅
正當美國國會兩黨代表團在丹麥首都哥本哈根努力緩和緊張局勢之際，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日表示，他可能對不支持美國控制格陵蘭的國家祭出關稅。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
藍台中僵局 考驗黨中央與盧秀燕
民進黨立委何欣純昨與中華職棒會長蔡其昌合體，發放「台灣尚勇」春聯，象徵團結無間，現場大排長龍。國民黨台中市長提名前天在黨...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
美伊代表聯合國舌戰 伊朗記者唸罹難名單痛哭｜#鏡新聞
伊朗當局血腥鎮壓示威者，造成死傷無數，美東時間15日，一名伊朗記者在聯合國宣讀罹難者名單時，唸到大爆哭。而在聯合國安理會上，美伊更上演唇槍舌戰；伊朗代表指控美國編造謊言，介入干涉，將伊朗推向暴力深淵；美國代表則反嗆，伊朗政權深怕垮台，才會畏懼伊朗人民的示威力量。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言