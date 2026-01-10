中共9機艦擾台 國軍嚴密監控應處
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台軍事施壓並遂行灰色地帶襲擾，國防部今天(10日)表示，自昨(9日)日上午6時至今天上午6時止，偵獲共機3架次及共艦6艘，持續在台海周邊活動。其中有1架次軍機進入西南空域。據國防部公布之示意圖，昨上午9時05分至下午4時05分，偵獲主戰機及無人機計2架次，在台海中線附近活動；另於昨下午3時15分至晚間7時35分，偵獲輔戰機1架次進入西南空域。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
