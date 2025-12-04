中再以小三通遣返3台通緝犯 陸委會：不滿意但務實處理

渡輪停靠碼頭，旅客陸續下船，不少人透過小三通往返海峽兩岸，如今有民眾從廈門回台，但同行乘客中出現台籍詐欺犯，一度引發乘客不安。

共乘旅客許先生表示，「剛好要回來的時候，就看到押一些犯人，覺得蠻可怕的，對到眼，他們記住我們長相的話怎麼辦？」

宛如海上版的空中監獄，在金廈小三通上演，有10名國人涉及跨境詐欺，在對岸服刑完畢後，3日突然被對岸公安押解上船、要遣返回金門，我國相關單位則啟動緊急應變。

其中4人是在台判刑定讞的通緝要犯，由金門地檢發監執行；還有4名通緝犯，則是各地檢署做視訊訊問；而剩下的2人因為沒被通緝，依照一般流程下船離開。不過隔天4日，中方又以同樣模式，要將3名通緝犯遣返到金門。

陸委會副主委梁文傑回應，「這次確實，對方對我方的通知是比較慢的，但是在我方相關機關確認清查人別無誤之後，我方還是同意讓他們登船。」

其實各國協助遣返，過去多有案例，先前與中方多是事前約定時間，透過飛機航班或船班，將涉刑事案件的國人遣返回來，不過，這次對岸卻不同以往，沒有透過固定兩岸共打機制來處理，也較晚通知。陸委會坦言，對此並不滿意，但要務實處理。

陸委會副主委梁文傑說：「這些人他們也是國人，他們有回來的權利，那所以我們這一次算是務實的處理，但我剛講過了，就是說不滿意。」

面對中國，在政治等因素關係緊張後，兩岸共打機制幾乎難以發揮作用。不過，陸委會表示，仍希望按照過去方式運作、互相尊重，而目前國人滯留在中國的服刑人數，截至今（2025）年9月還有873人。

