中再對日貿易打擊 發起二氯矽烷進口反傾銷調查

根據中國商務部7日在其網站上發佈的一份聲明表示，對自日本進口的二氯矽烷(dichlorosilane)展開反傾銷調查。

二氯矽烷是一種主要用於晶片製造中薄膜沉積(thin-film deposition)製程的前驅化學品，且對積體電路(integrated circuit)製造至關重要。

公佈這項調查的前一天，中國才宣佈禁止向日本出口軍民兩用物品，正值兩國關係緊張之際。

中國表示，此次調查是應國內二氯矽烷生產商的要求而發起。中國的二氯矽烷生產商聲稱，在2022到2024年間，從日本進口的二氯矽烷數量整體呈現上升趨勢，同時價格卻總計下跌了31%，對中國國內產業的生產和營運造成了損害。

根據該聲明，調查將涵蓋2024年7月1日至2025年6月30日期間涉嫌的傾銷行為，並評估自2022年1月1日至2025年6月30日期間可能對國內生產商造成的損害。

在商務部公佈的另一份文件中，一家代表業界的公司提供了該化合物的製造商、出口商和進口商的名單，其中包括3家日本公司，分別是信越化學工業(Shin-Etsu Chemical)、法商液空日本子公司(Air Liquide Japan G.K.)和三菱化學集團(Mitsubishi Chemical Group Corporation)。

商務部表示，這項調查將大致於2027年1月7日以前完成，可能會延長6個月。該部門並補充表示，當局將依法進行調查，做出客觀公正的裁決。

自日本首相高市早苗在去年11月初表示，中國對台灣的攻擊可能會被視為威脅日本的「存亡危機事態」以來，這兩個亞洲鄰國之間的關係就持續惡化。北京稱此番言論為「挑釁」。(編輯:王志心)