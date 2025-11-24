中再拋「有權追究日本歷史罪行」！日網挖「這1事」狠酸

國際中心／于士宸報導

日本首相高市早苗月初提出「台灣有事即日本有事」言論，引發中方強烈反應。中國不僅要求民眾暫緩赴日旅遊，還宣布暫停進口日本水產品，試圖以經濟手段施壓；同時，中國外交部發言人毛寧頻繁發文，以輿論影響日本。昨日（23），毛寧引述中國外交部長王毅發言表示：「若日本單方面行動，重蹈覆轍，那麼所有秉持正義的國家和人民都有權再次追究日本歷史罪行，並有責任堅決防止日本軍國主義死灰復燃」，貼文曝光後，日本網友挖「這1事」回應打臉了。

中國外交部發言人毛寧引述外交部長王毅發言，稱「中國有權追究日本的歷史罪行」。（圖／翻攝自Ｘ ＠Mao Ning 毛寧）









中國外交部長王毅稱「中國人民熱愛和平、珍惜睦鄰友好」。（圖／翻攝自Ｘ ＠Mao Ning 毛寧）





日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品，雙方關係逐漸緊張。昨日，外交部發言人毛寧在社群平台X引述中國外交部長王毅發言，稱「中國人民熱愛和平、珍惜睦鄰友好」，但在涉及國家主權和領土完整的重大原則問題上，絕不能妥協或讓步，「若日本單方面行動，重蹈覆轍，那麼所有秉持正義的國家和人民都有權再次追究日本的歷史罪行，並有責任堅決防止日本軍國主義死灰復燃」。





中國外交部發言人毛寧引述外交部長王毅發言，遭網友質疑「如果熱愛和平，為何要對台灣動武？」。（圖／翻攝「中華人民共和國外交部」官網）





貼文曝光後，引起全網激烈討論，甚至有日本網友跳出來稱：「如果中國真的愛和平，怎麼能把火箭槍對台灣呢？」、「愛好和平，尊重鄰裡友誼？別逗我笑了」、「如果中國不製造台灣危機，日本就不會介入台灣事務。製造台灣危機的不是日本，而是中國」、「如果你珍惜睦鄰友好，那麼你也應該與我們的鄰國中華民國友好相處！」、「如果你熱愛和平，為何要對台灣動武？」。不僅如此，甚至有大批留言都將中國外交部的公告圖改版，換上「台灣是一個獨立的國家」等聲明，大酸中方「熱愛和平」等不實聲明。





