政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗日前說"台灣有事就是日本有事"，惹怒中國、讓他們動作頻頻，前一天又聲稱"聯大2758號決議文徹底解決了台灣歸屬的問題"，中國統治台灣合法性不容挑戰，一早立法院外交國防委員會通過譴責案，斥責中國錯誤解讀，最新情形連線記者吳承翰。

好的主播，今天早上外交國防委員會邀請外交部次長吳志中報告台日關係，在會議中堅處理臨時提案時，民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷等人提案，譴責中國長期刻意扭曲聯大2758號決議文，但在這個一致對外表達立場的時刻，藍白立委都缺席不在，看一下現場情況。

王定宇說「2758號決議文無涉台灣，這是台灣國際參與很重要的法理基礎，身為人民選出來的國會，各國的國會站在真實跟正義那一邊，而我們的國會，遲至今日還沒有通過，這個國會的這個大會的決議文，甚至於在討論剛才聲援國軍譴責中國、以及現在2758號決議文，本席也很遺憾的，在野黨國民黨、民眾黨的委員似乎是不願，或者不敢都沒有在現場。」

而除了各國聲援、甚至美國也有數個州譴責中國錯誤解讀2758號決議文，片面聲稱"能在聯合國代表台灣發言"，和實際情況完全不符，這回我國國會也具體表態，痛斥中國。

此外今天還通過另一項譴責案，是針對中國日前公布我國資通電軍人員照片、個資，還發布通緝，但不管是這個聲張主權的時刻、或者挺國軍的時刻，都只有民進黨立委在場，也讓王定宇遺質疑藍白是不肯、還是不敢表態。

原文出處：中再曲解2758號決議文 立院外交國防委通過譴責案

