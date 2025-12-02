中再要求日相撤台灣有事發言 日：無法接受中國主張

日本首相高市早苗提出「台灣有事」的言論，引發中日關係緊張，延燒到釣魚台。中國海警局2日聲稱，日本瑞寶丸號漁船非法進入釣魚台海域，中國海警艦艇依法實施警告驅離；日本海上保安廳則掌握2艘中國海警船行蹤，並發布警告。

日本NHK報導，「在領海內航行了大約3個小時後，兩艘中國海警船於凌晨5時12分左右離開領海。」

中國央視報導，「我們敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動，中國海警將持續在釣魚島海域，開展維權執法活動。」

中日外交摩擦不斷，也在聯合國爭鋒相對，中國二度狀告聯合國，中國駐聯合國大使傅聰1日再度致函聯合國祕書長古特瑞斯，指控日方無根據批判中國，要求高市撤回發言。對此，日本官房長官木原稔回應，無法接受中國主張。

日本官房長官木原稔表示，「中國指控完全無法接受，日本政府將繼續採取適當應對措施。」

至於日本首相高市早苗上（11）月底根據《舊金山和約》，表示日本已放棄對台權利，沒有立場做出認定的說法，引發中國不滿，認為這言論代表不承認台灣是中國一部分，中國否認《舊金山和約》，我外交部也做出回應。

外交部條法司司長李憲章說：「以《舊金山和約》來講，二戰之後，《舊金山和約》已經取代波茨坦公告和開羅宣言這樣的政治聲明，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。」

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範指出，「北京基本上他是用開羅宣言，那麼意思就是說好像造成一個錯誤印象，就是說台灣要還給中華人民共和國。」

學者分析，日本一直以來堅持台灣未定論；外交部也強調，中共在國際社會沒有辦法代表台灣。