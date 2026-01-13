中分署年前集結22家企業 連推7場徵才活動

彰化就業中心舉辦的年前徵才部分場次送春聯。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

為穩定中部地區就業市場，協助勞工掌握年前求職契機，勞動力發展署中彰投分署自十四日起至二月六日止，於彰化、員林及南投三地密集辦理七場小型及單一徵才活動，共邀集二十二家績優企業，橫跨半導體、電子製造、機械設備、零售流通、觀光旅宿及服務業等多元產業，合計釋出逾三百個工作機會。其中半導體與高科技製造業徵才需求最為亮眼，合晶科技、矽品精密等廠商招募工程師與設備維修人員等近百人，薪資上看六萬元；在地服務業亦展現用人動能，薰衣草森林九九峰園區預計三月營運，提前釋出店長等職缺，薪資上看五萬元，顯示企業把握農曆年前招募人手，地方就業機會持續釋出。

廣告 廣告

其中彰化就業中心自二十二日至二月六日推出四場系列徵才活動，集結車用電子與智慧製造等重點產業，共邀請十二家廠商釋出逾二百個職缺。其中福興在地上市公司開出軟硬體工程師、專案管理師等職缺，薪資四萬元以上。半導體廠合晶科技則招募製程與設備相關工程人才，釋出約四十個職缺，工程師與技術職月薪四萬至六萬元，並提供新人訓練與久任獎金；矽品精密也同步徵才，顯示半導體職缺兼具穩定需求與發展潛力。部分徵才活動現場有發送開運春聯，為求職民眾增添年節好彩頭。

除科技製造業外，服務業同樣展現「不只是基層、也有管理與品牌職涯」的多元可能。南投地區小型聯合徵才中，薰衣草森林九九峰園區一次釋出店長、咖啡師、公關、導覽及外場管理等職缺；全聯福利中心亦提供正職與兼職在地門市人員，搭配明確培訓與晉升制度，打造服務業長線職涯。

而員林就業中心則於一月二十三日集結正新輪胎、富強輪胎、天工精密等廠家，都是傳統製造業轉型升級的典範，結合自動化、品質管理與國際市場布局，持續擴大技術與管理職需求，透過現場面對面媒合，協助民眾於農曆年前完成面談、順利上工。

中彰投分署指出，本次徵才活動也結合勞動部「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三項資源，協助受國際情勢影響而失業的勞工儘速媒合、穩定就業。