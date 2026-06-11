中分署攜手70家勞工團體精進辦訓品質 打造友善學習環境助勞工提升職能
勞動部勞動力發展署中分署推動「產業人才投資方案」，每年協助超過2萬4,000人次在職勞工參與進修課程。為持續提升訓練品質，中彰投分署今天（11日）舉辦「115年度工會團體意見交流座談會」，邀集70家辦理產業人才投資方案課程的勞工團體代表，齊聚交流，共同精進辦訓量能，協助勞工強化職場競爭力。
中彰投分署指出，產業人才投資方案課程涵蓋資訊科技、資訊安全、智慧製造、精密機械、綠色能源、碳管理、數位行銷及專業技術等多元領域，並持續因應產業發展與勞工進修需求進行調整。115年上半年已開設508門課程，參訓學員滿意度達95%，另有87門政策性課程也陸續開班，顯示在職勞工對持續學習及職能提升具有高度需求!
會中也分析近3年開課趨勢發現，電腦資訊技術類的課程深受在職勞工喜愛，反映AI浪潮帶動數位技能需求升溫。而從課程選擇趨勢可看出，勞工進修已不再侷限於單一專業，而是同步強化數位應用、管理能力及跨域職能，以提升面對市場變化的競爭力，可作為未來規劃訓練的參考。
此外，隨著課程領域的日趨多元，參訓學員的背景、學習目的與需求也更加多樣化，辦訓單位除了提供專業課程外，更需重視與學員間的溝通、學習中的支持協助，以及課程服務品質。因此，本次座談會特別安排「學員溝通與環境支持」專題講座，分享同理溝通技巧與應變處理能力，協助訓練單位即時掌握學員需求，提升服務品質，營造更安全友善的學習環境。
中彰投分署表示，未來將持續與辦訓單位攜手合作，規劃符合產業趨勢及勞工需求的優質課程，協助勞工持續精進專業能力，為企業培育所需人才。也鼓勵年滿15歲以上並具勞工保險、就業保險、職業災害保險或農民健康保險身分的在職勞工，均可報名參加產業人才投資方案課程，符合資格者可獲訓練費用80%至100%補助，每人3年最高補助10萬元，歡迎勞工朋友持續進修，為職涯加值。（寇世菁報導）
延伸閱讀
其他人也在看
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
AI晶片單價破4萬美元 檢測需求爆發！台積電加持 三雄搶攻全球20%市占
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 隨著AI晶片與先進製程快速推進，半導體檢測需求與重要性同步升溫。台灣檢測三雄憑藉貼近台積電產業鏈的優勢與技術能力，有望在產業升級趨勢中持續受惠。 Welson小檔案 現任口袋投顧產業顧問，經營IG「Stock_Welson股海穩勝」社群。具備國內金控實務...
「台灣海峽」將消失？陸官媒：未來進入「近海治理模式」
大陸交通運輸部6日至10日動員福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同執行「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動」，陸媒指，此舉對台灣形成「近海治理」模式。
把球迷當韭菜？世界盃18萬張門票滯銷、決賽一張天價27萬！連地主美國都賣不動，砸重金拚足球的沙國竟淪剩票王
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨點燃戰火。國際足總（FIFA）原本指望靠著北美市場刷新票房紀錄，不料開踢前夕卻踢到鐵板。根據英國《金融時報》最新分析，目前官方轉售平台上仍有高達18萬張小組賽門票滯銷，近一個月的轉售價格中位數更暴跌20%。這波銷售危機主因在於FIFA將票價推向歷史新高，試圖狂捲超過30億美元收益，不僅引發球迷強烈反彈，更導致各......
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
蝦皮爆全球大裁員！數百工程師丟飯碗 AI布局成焦點
根據《彭博》（Bloomberg）及《亞洲新聞台》（Channel News Asia，CNA）引述知情人士報導，此次裁員已於本週陸續展開，範圍涵蓋Shopee在多個市場的技術與營運團隊。消息人士指出，受影響職位包括軟體工程師、產品管理人員、商業化團隊以及品質保證（QA）人員，其中部分團隊遭...
水利署：全台供水穩定至9月底 保有一個月安全蓄水量
公共用水可穩定供應至9月底，並保有一個月的安全蓄水量；特別是這波梅雨帶來連日大雨，烏山頭水庫、曾文水庫等水位持續上升，約以每小時2公分的速度上升，而南化水庫蓄水量也在上升中，有助於穩定台南、高雄的水情。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。總統府將把提名咨文送交立法院，期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
習近平訪北朝鮮！金正恩獲核地位默許，中朝各取所需
中國國家主席習近平近日訪問平壤，與北朝鮮領導人金正恩舉行高峰會。分析指出，雙方在此次會晤中各取所需，金正恩成功避開去核化議題，提升了國際地位；習近平則成功拉攏北朝鮮，藉此抗衡俄羅斯在當地的影響力。
新增2檔台股抓去關！它6天暴跌47% 處置到6／25
根據櫃買中心資料顯示，大綜最近6個營業日累積最後成交價漲幅達38.85％。股價在短時間內快速攀升，漲勢相當強勁，也因此受到市場高度關注。由於漲幅已達主管機關規定標準，櫃買中心決定將其納入處置股名單，並自11日起實施相關交易管制措施。相較之下，博磊近期股價則呈現大...
Google砸800億拚AI！「這4檔躺著賺」台積電也上榜
生活中心／周孟漢報導全球人工智慧（AI）基礎建設大戰進入白熱化，科技巨頭正瘋狂砸錢擴充運算能力！近日有外媒指出，Google 母公司 Alphabet 已獲得巴菲特旗下波克夏公司，高達 100 億美元的投資，未來將透過股權融資籌集 800 億美元衝刺 AI 設備，在這波資金狂潮下，全球半導體供應鏈將有「4 大贏家」直接受惠，除了穩坐霸主的輝達、博通之外，護國神山台積電以及今年狂飆 250％ 的黑馬大廠邁威爾（Marvell Technology）都將迎來長線大噴發。
台股回測免驚！凱基投顧朱晏民定調「史詩級行情」：離高點還早、狂漲不停才不健康…別做一件事就好
台股周三(6/10)再次急殺，終場下跌1478.9點或3.31%，收最低43225.54點跌破月線支撐，跌點創史上第六大。 台股自3月底迎來連2個月強勁漲勢，終於出現較明顯回檔修正，面對市場的焦慮，凱基投顧董事長朱晏民給投資人打了一劑強心針，他老神在在表示：「這波回測純粹是漲多了，屬於健康的技術性修正，股市一直漲才不健康，合理的拉回反而是好事。」
下半年3生肖好運噴發！「這生肖」投資運超旺、工作能力強
一、屬龍：發光發熱屬龍的人下半年在工作上有不錯表現，容易獲得上司肯定。若想爭取更好的機會，應積極展現自身優勢，讓身邊的人留下深刻印象。財運方面，投資運勢旺盛，但仍須有所節制。幸運色為淺灰色。二、屬牛：投資運勢旺屬牛的人下半年在他人眼中工作能力強，遇到事情...
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
台大申請入學3重大違規！考生戴AI眼鏡作弊…2人書審膨風 全判0分
【緯來新聞網】大學申請入學結果今（11日）公布，台大今年查獲3起重大違規，一件是考生在參加醫牙學系二
講座遭嗆聲！中國男對鄭麗文喊：台灣變香港
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，並於美東時間8日出席紐約智庫亞洲協會（AsiaSociety）座談活動，分享今年4月與中國國家主席習近平會面的心得，並重申習近平理解台灣人民選擇...
基隆港爆「危險化學品」外洩！緊急封鎖西20碼頭 港務公司回應了
[Newtalk新聞] 今(11)日上午5時30分，基隆港西20碼頭危險品貨櫃儲區，發生化學品貨櫃異常洩漏事件。對此，台灣港務公司指出，此次洩漏貨櫃內容物為氯磺酸，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠處實施隔離管制，並通知貨主前來處置，現場無人員受困或傷亡。 台灣港務股份有限公司指出，基隆港務分公司於今日上午5時30分接獲通報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，發生化學品貨櫃異常洩漏，隨即通報港務公司、港警、港消，及環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往現場協助應變處置，並立即要求中國貨櫃公司通知貨主到場處理，現場已完成事故區域封鎖管制。 經現場勘查，此次洩漏貨櫃內容物為聯合國編號UN1754(Class 8，腐蝕性物質)之氯磺酸(chlorosulfonic acid)。由於該物質具有腐蝕性，現場由中國貨櫃公司將貨櫃吊離原區域，移至空曠處實施隔離；同時由港務消防隊及環境部化學專業技術小組人員穿戴防護裝備，運用偵檢設備進行監測及指導應變，並劃定上下風處警戒區域，並疏散下風處人員，以保護作業安全、降低事故危害。 另外，經查本案貨主為台灣中華化學工業股份有限
屏東騎士"整包垃圾"直接丟別人家 受害住戶抓包質問
南部中心／洪明生、鄭博暉 屏東報導屏東市崇武里有民眾，發現住家前，經常有整包的垃圾被亂丟，調出監視器這才發現，竟然都是同一名騎士經過，就故意丟包垃圾，住戶忍無可忍，終於等到騎士又出現，當面活逮質問。
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。