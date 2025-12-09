中分署「支援青年就業計畫」上路3個月 逾1700名青年報名
勞動部9月1日起推動「支援青年就業計畫」，除放寬適用對象條件，也將尋職津貼從每月5,000元提高至6,000元，連同就業獎勵金，青年最高可獲得4.8萬元補助，中彰投分署表示，計畫上線3個多月，吸引逾1700名青年報名參加。
中彰投分署表示，家住彰化的26歲青年小旻，大學原先主修多媒體設計，大四時延畢一年轉戰資訊領域，後考取科大資訊工程研究所。退伍後因缺乏工作資歷，而苦無就業機會，家中催促加上經濟負擔，讓他報名參加該計畫。小旻表示，彰化就業中心就業服務員協助他發現問題所在，並在履歷上針對企業需求凸顯個人優勢，期間多次進行模擬面試，更提升了他的應對能力，才能在短時間內找到工作。而勞動部18,000元的尋職津貼讓他在壓力最大的前三個月能專心準備，不必倉促求職；穩定就業後領取就業獎勵金20,000元，更緩解了在外租屋的開銷壓力。也因自身受益良多，他會鼓勵其他朋友參加計畫。
中彰投分署提供青年職涯探索、就業準備、技能培訓到就業媒合及創業輔導等一條龍服務，協助青年儘早就業。其中，「支援青年就業計畫」主要針對初次尋職青年設計，目前適用對象資格已由原失業90日放寬為失業60日即可參加。為鼓勵青年積極找工作，不僅提供尋職津貼，若在參加計畫期間內找到全時工作，穩定就業滿90日或180日者，還可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼與就業獎勵金合計最高可領48,000元。想了解更多計畫內容，可至「台灣就業通」專區網站查詢（https://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2025/YNGSRH/page-01.html），或洽臺中就業中心（04-23592181分機3743、3723、3728~3729、3731~3734、3738~3740），將由專人提供服務。（寇世菁報導）
