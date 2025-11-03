中刊登「竹科衛星照」 美專家：表達欲接管台灣和台積電

新竹市 / 綜合報導

中國駐美大使館1日上傳一系列衛星「吉林一號」拍攝的台灣空拍圖，甚至包含位於竹科的台積電12廠，引發國內外關注；美國產業分析師穆黑德指出，這就是中國在不明說的情況下表達「我要接管台灣和台積電」；學者也分析，中國目的就是表達對我國設施的掌握程度，若兩岸緊張情勢升高，就可以做精準打擊，不過實際把吉林一號跟google map技術做比較，google空拍的解析度早就高過吉林一號。

PO出衛星「吉林一號」視角下的台灣，照片上還特別標註「中國」，中國駐美大使館在X上貼文，其中這張照片秀出新竹科學園區空拍照，拍攝地點位於園區二路和力行三路上的台積電12廠廠房。而這篇貼文引起外媒關注，美國產業分析師穆黑德轉發，這張照片除了台積電晶圓廠，還有台積電總部和全球研發中心，輝達、超微、博通、蘋果、高通、邁威爾的晶片，以及英特爾最新產品都出自這裡，強調竹科的重要性，更點出這就是在不明說的情況下，表達我要接管台灣和台積電。

中國國防部發言人張曉剛說：「中國的衛星，看看中國台灣的大好河山，很正常，沒有什麼可大驚小怪。」中國利用一貫「文攻」手法，仔細分析威嚇意味比實際效果更濃厚，畢竟中國吉林一號高分04系列衛星，最高解析度優於0.5公尺，然而googlemaps商用衛星的解析度，已經來到0.31公尺，只是礙於法規地圖上只能顯示0.5到1公尺，才會看起來稍微模糊一些，但技術早就勝過中國的吉林衛星。

中經院科技政策評估研究中心副主任 戴志言說：「(中國)它這樣的一個行為只是在告訴你說，我們有能力偵測到你們最先進的這些，技術啊，廠房啊，甚至是在哪些位置，萬一如果兩岸的緊張情勢升高，那其實我有能力針對你這種高附加價值，高戰略價值的一些位置去做精準打擊。」

學者分析中國PO出台灣空拍照，目的就是表達對我國設施掌握程度，具警告意味透過衛星空拍秀肌肉，也讓人看破中共對台侵犯野心沒有停過。

