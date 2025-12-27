中劇點擊率全球暴增 專制價值觀隱性擴散

（德國之聲中文網）喬琳·傅（Jolene Foo）二十多歲時，從馬來西亞移民到了挪威，也由此踏上了追看中國電視劇的旅程。作為“第三代華人孩子”，喬琳希望重新連接自己的文化之根。此時，有朋友向她推薦了中國電視劇（C-drama，簡稱“中劇”）。

喬琳對德國之聲說，她真正被吸引的是文化層面。她表示，作為海外華人，看中劇成了一種文化尋根的方式。

坦維爾·汗（Tanvir Khan）在2018年剛完成中學考試。當時他在刷臉書時，偶然看到中劇《延禧攻略》的一段短視頻，立刻被吸引住了。

坦維爾對德國之聲說，有些場景會讓人瞬間產生共鳴。他現在在孟加拉國達卡讀大學本科最後一年。他說，那一刻他就知道，這正是自己想看的內容。

從那時起，他就徹底成了中劇迷。如今，他是一個中劇臉書粉絲群的管理員。該群組擁有來自全球的70多萬名成員。他還經常把英文字幕翻譯成孟加拉語。

他說，這些劇質量很高，他希望與孟加拉朋友分享。

中國影視劇全面開花

中國娛樂產品在全球崛起，始於2000年代初。電影《臥虎藏龍》以詩意的武俠敘事和宏大的畫面，讓中國故事走向世界。

這股勢頭隨後延伸到電視劇領域，題材也從歷史史詩，發展到現代愛情與奇幻作品。

2010年代，Netflix和Viki把這些劇集帶給全球觀眾。自2020年以來，平台轉向點播應用（VOD）。如今，許多中劇在YouTube和臉書上播放，並配有多種語言字幕，觸及更多人群。

獨立研究機構Media Partners Asia的分析師潘妙漂（Myat Pan Phyu）表示，中劇已成為亞洲高端點播市場的重要支柱。它們帶來了持續的觀眾參與度和跨境影響力。

台灣、泰國等市場需求強勁，東南亞的增長非常快速。雖然整體熱度仍落後於韓劇，但中劇已覆蓋數千萬觀眾。

她表示，自2022年以來，新加坡、台灣和印尼的中劇觀看時長增長最明顯。馬來西亞和菲律賓也有溫和增長。

美國行業媒體《Variety》的亞洲娛樂記者納曼·拉馬錢德蘭（Naman Ramachandran）長期關注這一行業。他見證了中劇成為產業強者，也注意到新的變化。

他說，長篇電視劇依然存在，也表現不錯。但許多傳統制作者正轉向短劇生產，因為那裡的觀眾流量暴增。

微短劇的大動作

這些更短的作品被稱為“微短劇”。它們是為手機豎屏觀看而設計的超短連續劇，每集往往只有幾分鐘。

微短劇在流媒體應用上迅速走紅。題材包括愛情、家庭沖突、職場壓力、復仇故事和理想化生活方式。

拉馬錢德蘭說，故事節奏被全面加快。一切都要在兩分鐘內發生。這種形式讓人非常上癮。

Media Partners Asia的一份報告預測，到2030年，中國以外地區的全球微短劇年收入將達到90億美元。2024年的規模為14億美元。

COL集團是微短劇的重要制作方之一。該公司總部位於北京。旗下擁有ReelShort和FlareFlow兩款熱門應用。

COL集團東南亞總經理蒂莫西·歐（Timothy Oh）表示，公司在2021年開始專注手機端豎屏短劇。當時，大多數劇集仍為影院或電視制作。

他說，這種內容更容易觀看。觀眾不必投入時間追完整部劇。這並非中劇本身的進化，而是全球娛樂消費方式的變化。

該公司正大舉押注微短劇。它計劃在澳門附近建立首個專用微短劇影棚，設施面積達一萬平方米。公司還在多個主要城市擁有30支國際制作團隊，以便生產本地化內容。ReelShort和FlareFlow在美國和德國也有顯著的增長。

蒂莫西·歐說，這表明中國故事具有良好的跨文化傳播能力。這些故事往往簡單，但視角具有普世性。

更易傳播的中國形象

新澤西州羅格斯大學教授袁少宇（Shaoyu Yuan，音譯）長期關注中劇的發展。他認為，中國電視劇的激增不僅關乎娛樂或收入，也是一種軟實力戰略。

國家通過設定界限、審查和激勵措施來塑造這一生態系統，然後放大那些符合官方偏好敘事的信息。

他說，這是一個混合模式。創作由市場主導，但環境由國家塑形。因此，看似突然的增長，其實醞釀已久。

中劇迷喬琳·傅表示，對國際觀眾來說，中國的軟實力意圖在中劇的高度易得性上可見一斑。許多制作方在YouTube上線完整劇集。字幕更新迅速，語言選擇多樣。

她說，這樣的易得性並非偶然。這是一個清晰信號，表明他們希望觸達全球觀眾，並降低進入門檻。

喬琳·傅和世界各地的許多觀眾認為，這些劇提供了獨特視角，那就是當代中國的一角。

她說，雖然故事是虛構的，並非現實的直接寫照，但它們為常被簡化或誤解的中國社會，打開了一扇小而珍貴的窗口。

袁少宇表示，當觀眾刷劇時，他們花大量時間沉浸在中國文化中，包括故事、愛情、社會規範，甚至語言。這種體驗並非直接來自政治。

他指出，反復的文化接觸，會塑造一種更柔和、更人性化的中國形象。

他說，電視劇不會神奇地消除來自中國的政治疑慮，但它們會改變情感的基線。

美化戰爭與矮化女性

作為一種軟實力，中劇的政治宣傳意圖比較隱晦，但是這並不能改變在中國任何文化產品的制作都受到嚴格的政治審查的事實。中國國內的影評作者對此有過很多批評，盡管這些批評文章也常常遭到審查和刪除。

最近中日關系緊張，中國社交媒體出現各種“必有一戰”的聲音。微信公眾號“難得君”發表文章《為何那麼多人渴望對日開戰？》指出，中國年輕人大多沒經歷過真正的戰爭。對戰爭的理解，很多來自影視劇。“可惜，我們看到的太多戰爭片，與其說是反戰片，不如說是戰爭宣傳片”。

文章指出，這些中劇的鏡頭裡，“士兵們穿著筆挺的制服，發型一絲不苟，女兵妝容精致得像要去參加晚會。他們輕松地消滅敵人，自己毫發無傷。戰爭在這些作品裡，成了一場華麗的冒險。”

時評作者維舟在《宮鬥劇裡的中國政治》一文中指出，《延禧攻略》等宮鬥劇，“故事裡往往又隱藏著某種灰姑娘情結，主角出身平凡、懷才不遇，善良卻又遭人嫉恨，而唯一能改變這種不公處境的人又高踞在權力結構的頂端，常常受人蒙蔽”；“中醫的各種藥材在宮鬥劇中被渲染得神乎其神”。

微信公眾號“遇言姐”也曾發表文章批評《延禧攻略》、《如懿傳》、《甄嬛傳》和《羋月傳》等中劇，盡管偽裝成折射“現代女性”觀念的爽劇，“它們的核心是對男權和臣服的明貶實褒、心向往之”，“這些電視劇打著獨立、同情、逆襲的旗號，本質卻是對權力的無限崇拜、對臣服的沾沾自喜”。

2019年初，《延禧攻略》等宮鬥劇也因為當時的宣傳需要面臨審查和禁播，被要求讓位給紅色題材。有評論稱，“中共十九大後加強影視意識形態審查，但凡潛在借古諷今影射政權的作品，均非常謹慎處理。”

嚴格而復雜的政治審查

中國影視劇的生產都經過中共宣傳機構嚴格而復雜的政治審查，其價值觀被限定在有利於專制統治。近年來，透露這些審查的信息本身也遭遇更嚴厲的審查。

中國官方通訊社中新社2014年在其網站發表報道《國產劇審查揭秘：小三不能幸福 校內不能早戀》：在當年舉辦的政協會議上，文藝界小組討論中“影視劇的審查”成為熱門議題。知名演員和導演張國立表示，如果國內拍美劇《紙牌屋》肯定無法通過審查，拍韓劇《來自星星的你》肯定會被指責為“渲染怪力亂神”，然後被斃。

中新社記者采訪了多位業界人士，總結出中國影視劇審查制度中的“隱形規定”，即基於《電視劇內容管理規定》，制作者靠經驗自覺規避的情節禁區，其中包括：主人公不能太花心，小三不能有幸福；80後未婚生子情節一律繞道；拒絕鬼魂，“異能”人士只存在於兒童劇；校園內不能有早戀，不能有暴力；反社會反法律反道德都不允許。

門戶網站網易發表文章《“你懂的”國產劇審查》，將這些隱形規定進一步擴展，其中包括：有犯罪就必須有警察，自殺情節不能是社會原因；主人公政治立場要正確，積極向黨組織靠攏；政治劇貪腐劇一律不用真實地名等等。文章將這些審查概括為“反黨反社會反法律反道德都不許”。

這兩篇透露中劇審查信息的文章都已經遭到刪除，目前可見於收錄中國網絡審查和反審查信息的網站《中國數字時代》。

