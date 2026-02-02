中加天然鈾合作加速中國能源安全佈局

圖片來源：Associated Press

衣冠城 / 自由撰稿人

加拿大總理馬克·卡尼於最近結束訪華行程，這是八年來首位加拿大現任總理訪華，期間會見習近平主席及李強總理，雙方發表聯合聲明，重啟中加經濟財金戰略對話，並簽署經貿合作意向書。聲明特別強調「根據國際原子能機構標準，加強天然鈾貿易合作」，這超越外界預期的原油焦點，標誌中加能源領域重大突破，也揭示中國能源安全布局的擴大。

此前，中加關係因2018年孟晚舟事件及人權爭議降溫，加拿大實施鈾出口限制，中國轉向哈薩克斯坦及澳洲供應商。如今，雙方承諾「相向而行」：加拿大重申「一個中國政策」，中國放寬油菜籽關稅，雙邊貿易迎來轉機。2026年適逢中國「十五五計劃」開局，能源強國戰略側重電力發展，加拿大作為全球第二大鈾產國，其戰略合作意義重大。

加拿大鈾資源優勢

加拿大擁有世界級鈾礦資源，主要集中在薩喀其萬省的麥克阿瑟河礦區及雪茄湖礦，後者曾是全球品位最高鈾礦。2025年，加拿大鈾產量約7000噸，佔全球供應約11%（全球總產預計62,200噸），已知可恢復儲量約59萬噸，足以供應全球數十年。儘管福島事故後安全審查及原住民反對導致出口一度放緩，但全球核能復興帶動需求回升，卡尼訪華後，對華出口預計重啟並擴大。

加拿大鈾出口結構顯示多元化空間：美國佔逾50%、歐洲約30%（主要荷蘭、英國、法國、德國），亞洲僅15%。中國作為全球最大核電市場，此合作助加拿大鞏固市佔25%，並平衡川普「美國優先」政策下能源出口壓力，降低對美依賴，實現貿易多元化。

中國能源需求與核電擴張

中國面臨電力需求激增：2026年用電增長8%，受AI數據中心、電動車及製造業驅動，新能源佔比升至40%，但核電作為穩定基載電源（目前僅佔5%）不可或缺，成長空間巨大。截至2026年初，中國已有59臺核電機組投入商業運行，總裝機容量62,219兆瓦，為世界第一。自2022年起，每年核准10臺以上機組，正加速成為核電超級大國。

2025年中國進口天然鈾逾2萬噸，國產礦僅供20%，高度依賴進口，尋求穩定來源迫在眉睫。中加聯合聲明確保供應鏈安全，助實現「雙碳目標」（2060碳中和）及能源自主。此合作不僅分散對哈薩克（全球第一產國）及澳洲依賴，還提升燃料儲備韌性，應對地緣風險。

展望2026-2030年，中加鈾貿易規模可望達每年3000-5000噸（保守估計），貢獻中國核電燃料需求10-20%。中國官方目標為2030年運轉裝機達1.1億千瓦(110GW)，2035年1.5億千瓦，每年需新增約5000-7000噸鈾燃料。加拿大憑產能及高標準礦源，可助中國達成此目標，同時中國放寬市場准入換取穩定供應，形成互利格局。

樂觀情境下，若全球鈾價維持高位（2026預計60-80美元／磅），貿易可擴至每年1萬噸，幫助加拿大薩省創造就業並帶動上游供應鏈。

全球核能復興浪潮

由於AI快速發展及數據中心耗電暴增（美國預計2026年佔總電20%）、地緣衝突下能源安全動盪（如俄烏戰斷供）、以及因應氣候變遷的脫碳壓力，全球出現核能復興的浪潮。中加合作置於全球核能復興大朝下，具有標誌性意義。2026年預計全球上線15座反應爐，新增12GW容量，IAEA上調預測：至2030年全球核容增13%。

因此鈾需求大量爆發：至2030年增28%，2040年翻倍逾15萬噸/年，供需缺口擴大。核復興呈現「多極化」：中國領跑裝機擴張，美國推進小型模組爐（SMR，2026首座將上線），歐洲重啟核電廠（如法國、英國），甚至中東（如沙烏地、阿聯）也加入戰局。美中俄競爭加劇燃料供應鏈重組，加拿大中立定位助其成為關鍵橋樑。

地緣政治與能源安全意涵

對加拿大，卡尼訪華彰顯務實外交，避開美國「能源綁架」，擴大亞洲市場，緩解薩省原住民及環保阻力。對中國，此舉則強化能源安全布局，降低單一來源與運輸風險，支持「一帶一路」核輸出（如巴基斯坦、土耳其）。全球視角下，中加合作緩解鈾荒，穩定價格，促進核不擴散（IAEA標準保障），並加速淨零轉型。

然而挑戰不是完全沒有，美國對加拿大的壓力、地緣緊張（如臺海）、環保抗議都會影響中加未來的能源合作。儘管如此，此「破冰」里程碑注入新動能，預示核能在後化石燃料時代的核心角色。2026年或成「核復興元年」，中加鈾貿易不僅是雙贏，更是全球能源格局重塑的縮影，助力人類應對氣候危機與電力飢渴。■