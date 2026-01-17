中加簽電動車協議！川普淡定稱「好事」、美官員警告會後悔

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與大陸達成貿易協議，同意開放最多4萬9000輛大陸電動車進口，以換取大陸在3月1日前將油菜籽關稅降至約15%。此舉引發美國川普政府內部不同反應，總統本人表示這是「好事」，但多位高層官員卻發出警告稱加拿大將後悔該決定。

加拿大總理卡尼 14日至17日對大陸進行正式訪問。（圖／《路透社》）

綜合《路透社》、《加新社》報導，川普16日離開白宮時表示，卡尼應該這麼做，如果能與大陸達成協議就該去做。然而，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在接受《CNBC》訪問時卻稱此決定「有問題」，認為加拿大長期來看會後悔這項交易。他強調，美國之所以不銷售大量大陸汽車，是因為有關稅保護美國汽車工人。

廣告 廣告

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）16日在俄亥俄州福特工廠的活動上表示，加拿大未來肯定會後悔將大陸汽車引進市場的決定。俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）更在現場強硬表態，只要他還有一口氣，就不會讓大陸車輛在美國銷售，此番發言獲得在場政府官員的掌聲。

葛里爾指出，這批有限數量的車輛不會影響美國汽車公司對加拿大的出口，這些車只會留在加拿大而不會進入美國。他也提到，美國在2025年1月針對連網車輛和導航系統採用的新規定，對大陸車輛進入美國市場構成重大障礙，大陸車廠可能難以符合美國的網路安全規範。

卡尼16日將與大陸國家主席習近平舉行會談。（圖／《美聯社》）

卡尼在北京的記者會上表示，這是一項反映當今世界現實的夥伴關係，建立在務實、尊重和利益基礎上的合作。他強調加拿大迫切需要實現貿易多元化，此時正值美國對加拿大實施35%全面關稅，雖然符合《美加墨貿易協定》（CUSMA）的商品不受影響，但美國另對鋼鐵、鋁、銅、木材等特定產業加徵關稅，重創加拿大產業。

川普的2024年總統競選高級顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）在社群媒體發文批評，加拿大現任總理倡導與大陸建立戰略夥伴關係是「愚蠢的」。葛里爾則強調，加拿大對美國貿易的依賴意味著美國將永遠對該經濟體「發揮超大影響力」。

川普本人曾表示願意大陸汽車製造商來美國建廠生產車輛，但美國兩大政黨的國會議員都強烈反對大陸車輛，主要汽車製造商也警告大陸對美國汽車產業構成威脅。加拿大在2024年曾跟隨美國對大陸電動車徵收100%關稅，但如今選擇與美國政策分道揚鑣。

延伸閱讀

劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代

談擴大對美投資 台積電財務長黃仁昭：最尖端技術仍留台灣

科技賦能反腐見效！陸用AI揪出貪官 數據分析揭招標弊案