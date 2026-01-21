中加關係回溫 外媒分析：合作高度設防非習近平完勝

（中央社台北21日電）中加關係回溫，外媒分析，這是一次戰術性「解凍」，中加「戰略夥伴關係」實際上高度設防，並非全方位合作，而是將實際合作壓縮到少數幾個受到嚴格管控的貿易領域，因此不應將結果視為中國國家主席習近平的完勝。

華爾街日報中文網21日刊登關於中加關係回溫的分析。加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週結束訪中，與中國國家主席習近平會面後，將推進中加新型戰略夥伴關係。

卡尼此行同意，將針對中國電動汽車的100%懲罰性關稅大幅削減至僅6.1%，但設定了每年4萬9000輛汽車的進口配額。作為交換，中國同意在3月前將其報復性的芥花子關稅從85%降至15%。

輿論多將卡尼此舉解讀為「對沖川普」的策略，意在減少對華盛頓的依賴。而對於中國而言，卡尼此行相當於是對七大工業國集團（G7）「統一戰線」的一次精心策劃的壓力測試。透過與加拿大達成新的貿易架構，中方不僅僅是為幾萬輛汽車找到了市場，更是在北美聯盟堡壘中打入了一枚戰略楔子。

但評論指出，「我們也不應將這一結果誤認為是習近平的完勝」。

中加兩國自2005年以來就建立了「戰略夥伴關係」，但這次更新後的「戰略夥伴關係」不再是當年那種全方位合作，而是以一種高度設防的安排取而代之。在保留「高水準合作」標籤的同時，將實際合作壓縮到少數幾個受到嚴格管控的貿易領域。

通過限制進口量，卡尼正試圖採取微妙的策略：既要使貿易規模足以壓低消費價格並讓中方滿意，又要有足夠的限制以防止大量補貼進口產品衝垮加拿大的汽車產業。

北京的勝利有明顯的局限性。中國的最終目標是讓世界承認其「市場經濟」地位，並徹底消除貿易壁壘。但西方正在形成配額和價格下限共識，以抵消中國受國家補貼的巨大過剩產能。如果中國只能以規定的最低價格出售固定數量的汽車，就無法僅憑出口量主導市場。

國際危機組織（International Crisis Group）資深顧問康明凱（Michael Kovrig），在2018年遭北京任意拘押1019天，以報復加拿大拘捕華為高管孟晚舟。他指出，北京最近的策略遵循「人質外交」模式，只不過這次的人質是經濟利益，「中共基本上已經將西方農戶劫為人質」。

在康明凱看來，「戰略夥伴關係」是一個訊號，表明加拿大在經濟痛苦的壓力下可以變通。這開了一個先例，中國很可能會再次試探。

評論總結，這次關係解凍並非回到2015年的理想主義。卡尼和習近平沒有像前總理杜魯道（Justin Trudeau）和時任總理李克強那樣，就「共同價值觀」或「進步貿易」發表任何聯合聲明。

中國實際上是取得了一場外交勝利，卡尼則獲得了他應對陰晴不定的美國所需的經濟喘息之機。這是邁向所謂「可控現實主義」的交易性高風險轉向，即認識到在2026年，一個中等規模國家的行動能力取決於其擁有的選項數量。（編輯：廖文綺/邱國強）1140121