中加關係改善 分析：對中國突破圍堵具標誌意義

（中央社台北17日電）加拿大與中國16日達成加國調降中國電動車關稅、中國調降加拿大芥花籽等農產關稅的協議。港媒引述中國學者表示，加拿大是七大工業國集團（G7）成員國，中加關係改善對中國進一步突破圍堵、爭取更多合作關係具標誌意義。

卡尼（Mark Carney）是自2017年以來首次訪問中國的加拿大總理，在北京期間與中國國家主席習近平舉行會談，雙方達成相互降低商品關稅協議。

根據「中國和加拿大領導人會晤聯合聲明」，雙方推進中加新型戰略夥伴關係，重啓高級別的中加經濟財金戰略對話、啓動部長級能源對話、重啓中加文化聯合委員會等。

香港明報專欄「北京聞風」今天刊文稱，2018年孟晚舟事件後，中加關係長時間陷入低谷。杜魯道（Justin Trudeau）擔任加拿大總理期間，加拿大在美國壓力下對中採取強硬立場，包括禁止華為、中興參與5G網路建設；對從中國進口的鋼鐵、鋁產品及電動汽車加徵關稅；推出加拿大版「印太戰略」，其軍艦多次現身台灣海峽。

但川普重返白宮後，多次宣稱加拿大應成為美國第51州。

文章引述中國中山大學國際關係學院教授孫興傑表示，此前加拿大一直充當美國對中施壓的「急先鋒」，但隨着美國對外政策調整，加拿大逐漸變成美國針對對象，在中美之間戰略迴旋空間被大幅壓縮。

孫興傑認為，在國際格局與大國政治深度調整的背景下，不少國家的外交政策更趨靈活務實，摒棄以往基於意識形態的「選邊站隊」思維。

中國外交部長王毅15日談及中加關係時提到「排除干擾」。廣東外語外貿大學區域國別研究院加拿大研究中心副研究員黃忠認為，中加之間最大的干擾首先來自美國，當美國對中戰略競爭壓力仍然存在，美國仍會在相關領域對加施壓。

中國外交學院教授凌勝利認為，西方國家在中美之間仍存在多種戰略選擇，與美疏遠並不意味着對中態度有實質改變。如在安全領域，加拿大、韓國等仍與美國保持密切聯繫。

凌勝利表示，中國應立足共同利益、圍繞推動政治多極化的目標，加強與西方國家的溝通協作，持續壯大國際社會維護多邊主義的力量。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1150117