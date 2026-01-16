中加關係破冰！加拿大總理卡尼訪中4天 欲降低對美市場依賴

中國國務院總理李強同加拿大總理卡尼會談。（圖／翻攝自《新華社》）

中國國務院總理李強15日在北京向加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，中國與加拿大正站在1個「新的起點」，2國應深化合作，以共同維護多邊主義與自由貿易。據悉，當天是卡尼為期4天對中國進行國是訪問的第2天。

據《南華早報》援引中國國營媒體《中國中央電視台》（CCTV，簡稱《央視》）的報導，李強表示：「站在新的起點上，中方願同加方堅持戰略夥伴定位，加強對話溝通，增進政治互信，尊重彼此核心利益，求同存異、聚同化異，不斷拓展務實合作，為2國發展增添更多動力。」

李強指出，在雙方共同努力下，中加關係實現轉圜，受到2國各界普遍歡迎。中加關係保持健康穩定發展，符合2國的共同利益。習近平主席將同總理先生舉行會晤，為推動2國關係穩定向好進一步指明方向。同時也呼籲在清潔能源、數字技術、現代農業、航空航天、先進製造、金融等多個領域展開合作。

他補充，中國願在聯合國（United Nations）等國際架構下深化與加拿大的合作，「共同支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護多邊貿易體制，捍衛多邊主義，促進世界和平穩定繁榮。」

卡尼於去年3月就任，是自2017年以來首位訪問中國的加拿大總理。他此行試圖在2018年中國華為公司執行長任正非的長女孟晚舟遭加拿大逮捕，導致雙邊關係緊張多年後，重新校準2國關係。

卡尼同時也有意降低加拿大經濟對美國市場的高度依賴。加拿大的鋼鐵、鋁業與汽車產業近期因美國總統川普（Donald Trump）實施的關稅而受到重創，且渥太華（Ottawa）與華盛頓（Washington）之間試圖緩解貿易衝突的關稅談判目前已宣告暫停。

由於美國、加拿大與墨西哥之間簽有自由貿易協定，多數加拿大商品仍可進入美國市場。然而，該協定今年將接受檢討，其延續性仍不明朗。川普多次暗示，加拿大這個長期盟友可能成為美國的1個州。這促使加拿大政府重新評估其對美國高度經濟依賴所隱含的脆弱性，並力圖在未來10年內將非美市場的出口額翻倍。

據加拿大媒體報導指出，卡尼在訪中行程中見證了多項有關潔淨能源與傳統能源的協議簽署，但並未在關稅問題上達成任何協議。另據《央視》的報導，加拿大總理表示，渥太華願意深化與北京的對話，並推動在貿易、能源與人文交流等領域的合作。

卡尼亦在15日與中國全國人大常委會委員長趙樂際會晤，並預定於16日與中國國家主席習近平舉行會談。加拿大方面發布的聲明指出，2位領導人歡迎一系列涵蓋能源與文化領域的協議，這些協議將「為新的戰略夥伴關係奠定基礎。」聲明補充，卡尼強調加中2國在貿易與投資深化方面的機會，以及在能源與農業領域進一步合作的潛力。

卡尼日前在宣布訪中時表示，他希望將加拿大經濟從依賴單一貿易夥伴的模式中轉型，並打造1個更具競爭力、更可持續且更具自主性的經濟體。他於14日在社群媒體上表示：「中國是我們的第2大貿易夥伴，也是全球第2大經濟體。加中之間務實且具建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全與繁榮。」

據悉，中國是加拿大第2大單一國家貿易夥伴，僅次於美國。2024年雙邊貨品貿易總額達1,187億加幣（約合新台幣2.69兆元）。與此同時，中國海關於14日公布的數據顯示，去年自加拿大進口金額大幅下滑10.4%，降至417億美元，低於前1年創下的465.6億美元歷史新高。

在李強與卡尼會晤前的15日，中國外交部長王毅向加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）表示，北京將改善與渥太華的溝通、排除干擾並深化合作。根據中方聲明引述，王毅指出：「當今世界正經歷前所未有的深刻複雜變化，陸加關係影響超越雙邊範疇。」阿南德則表示，渥太華此次希望藉由加拿大領導人的訪問，界定雙邊關係未來走向，並重啟跨領域對話。

在此行之前，分析人士普遍預期，貿易、能源合作與氣候變遷將成為卡尼訪中議程的重點。其中，加拿大尤其希望說服北京取消對芥花籽油的反傾銷關稅，但外界對短期內取得突破的期待並不高。阿南德於14日表示，關於芥花籽問題的談判「具有建設性」，並將持續進行。她補充：「除了檢視貿易與經濟關係外，我們也將探索更廣泛民眾之間的多項合作機會。」

此外，根據能源數據分析公司克普勒（Kpler）的資料，中國去年已超越美國，成為經加拿大「跨山管線擴建計畫」（Trans Mountain Expansion Project）運輸原油的最大買家，距離該管線擴建後投入運作僅1年。對中國而言，這條擴建後的管線具有戰略意義，可藉由1條開放路線，從加拿大取得穩定且價格合理的原油，以分散其能源組合風險。

報導補充，貿易始終是2國關係中複雜且充滿摩擦的戰場，因為加拿大長期在多項議題上，與華盛頓保持高度一致的立場。2024年，在前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）執政期間，渥太華對中國電動車課徵100%關稅，並對鋼鐵與鋁產品徵收25%關稅。中國隨後祭出報復性關稅，包括在去年3月對芥花籽油課徵100%關稅，並對加拿大海鮮與豬肉徵收25%關稅，接著於8月對芥花籽課徵近76%的關稅。

