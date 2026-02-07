中加關係緩和 中國推翻加拿大運毒男子死刑判決

（中央社台北7日電）加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因涉嫌販運毒品，2019年在中國被判死判。法新社報導，加拿大官員指中國最高人民法院推翻了對謝倫伯格的死刑判決，報導稱這可能是中加關係緩和的跡象。

加拿大外交部發言人伊特（Thida Ith）在給法新社的聲明中表示，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）獲悉中國最高人民法院有關謝倫伯格案件的決定。

伊特表示加拿大外交部將持續給予謝倫伯格及其家屬所需領事服務，並指加拿大一直呼籲對案中被告寬大處理。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。習近平當時說，中加要推進構建新型戰略夥伴關係；卡尼則稱，可在過去合作基礎上，構建適應全球形勢的戰略夥伴關係。雙方達成相互降低商品關稅協議。

謝倫伯格2018年間被中國指控走私毒品，原本被遼寧省大連市中級人民法院判處15年有期徒刑。同年12月1日華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，中國與加拿大關係迅速惡化，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）被中國扣押。

中國的法院在2019年1月14日改判謝倫伯格死刑。加拿大提出異議，召見中國駐加大使要求撤銷死刑判決，但未被中方接受。

2021年孟晚舟獲釋，中國之後也釋放康明凱和史佩弗。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150207