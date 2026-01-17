中加關係融冰！習近平會晤卡尼 加拿大開放中國電動車

編譯林浩博／綜合報導

中國國家主席習近平與加拿大總理卡尼（Mark Carney），16日於北京會晤。雙方尋求改善關係，並提出相互關稅減免，習近平更是敦促兩國升級為「新型戰略夥伴關係」。

加拿大總理卡尼與中國領導人習近平16日會面，宣布兩國升級為「新型戰略夥伴關係」。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

中加「新型戰略關係」

根據中國官媒新華社提供的新聞稿，習近平呼籲卡尼消除障礙，基於兩國共同的經濟利益進行合作，並加強雙邊關係。習近平還強調，中國的經濟發展，以及對外來投資的開放，將持續為兩國合作提供機會與創造空間。

卡尼則向習近平表示，雙方將在能源、農業與金融領域，達成「歷史性」突破，取得「立即且持續的進展」。

《日經亞洲》指出，中加兩國可說是一拍即合。中國積極想改善與發達經濟體之間的關係，而加拿大也因與美國總統川普的貿易緊張，尋求美國以外的貿易與投資機會。

中國正在尋求擴大自家電動車、太陽能板等工業產品的海外市場。（圖／翻攝自X平台 @zhao_dashuai）

開放中國電動車

根據初步的雙邊貿易協議，卡尼稱，加拿大同意允許多達4萬9000輛中國電動車，享有6.1%的最惠國關稅稅率。卡尼在會後告訴媒體，這是重回2024年對中國電動車課徵100%關稅之前的狀態。

卡尼承諾，此項改變將為加拿大人民帶來包括負擔能力在內的多項好處：「預計三年之內，這項協議會帶給加拿大相當可觀的中國投資。」他還指出，作為回應，中國將在3月以前，把對加拿大芥花籽的關稅降至約15%水準。

對於中加貿易協議，川普樂觀其成：「他（卡尼）能簽署一項貿易協議，這是好事。如果你能與中國達成協議，你就應該去做。」

但不同於川普的祝福，他自家的運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，加拿大「肯定將後悔」允許中國電動車進入市場。

X平台網友貼出圖片，顯示北約共抗美國侵略格陵蘭。（圖／翻攝自X平台 @mandala_mandy）

與中國交好的風險

正當川普政府對委內瑞拉強加自身意志，還公開顯露併吞格陵蘭的野心，引發違反國際法的爭議，習近平此次向卡尼承諾，將與對方合作，在聯合國、亞太經濟合作組織（APEC）和二十國集團（G20）等多邊機制下，加強協調對全球議題的因應。

加拿大亞太基金會的研究暨策略副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）觀察：「對卡尼總理來說，與中國締結『新型戰略夥伴關係』是既大膽又極具風險的一步棋。而從川普總統的反應來看，至少目前卡尼這步棋走對了。」

但納吉布拉提醒：「與中國深化交流，也伴隨著戰略依賴、政治壓力與國安挑戰。」

X平台網友貼出政治漫畫，諷刺川普的關稅把加拿大推到中國懷抱。（圖／翻攝自X平台 @marlene4719）

擺脫對美依賴

加拿大長久以來都受惠於與美國的強烈經濟連結，該國高達75%的製成品，都是銷往南邊的鄰居。相較之下，加拿大與中國關係較為顛簸，特別是2018年加方拘捕了華為財務長孟晚舟，北京也以間諜罪名拘禁了兩名加國公民作為報復。事件結果是這三人全都獲釋。

多倫多大學的中國政治教授翁林奈特（Lynette Ong）指出，如今的加拿大，無法把和中國的關係視為理所當然。她說：「在近乎生存的層面上，加拿大必需在貿易與市場方面另尋出路，擺脫對美國的依賴。」

去年川普政府對加拿大的非能源進口開刀，課徵了35%的基本關稅稅率，加拿大也對美國祭出了反制措施。

卡尼這趟對中國的四天訪問，是近十年來首度有加拿大領導人踏上中國土地。卡尼於去年3月從前總理杜魯道（Justin Trudeau）手上，接下了總理職位，他直言川普對加拿大的強硬做法是「我們此生最大挑戰」。卡尼上次會見習近平，是去年底南韓APEC峰會的場邊。

英屬哥倫比亞大學的公共政策暨全球事務學院教授傅強（Qiang Fu）稱，該次會面為16日的兩人對談「定下了基調」，反映了「中國官僚體系對互惠協議的強調」。

兩國合作的領域

卡尼的訪中行自14日開始，他先於15日和中國國務院總理李強會晤，李強讚揚這是兩國關係的「新起點」。雙方政府隨後宣布一連串的合作備忘錄，涵蓋了文化、食品安全、現代木造、犯罪防治、能源、動植物健康等領域。卡尼告訴自家媒體，加拿大將歡迎中國加大對國內能源領域的投資，油砂項目即是其中之一。

在金融領域，根據16日習近平與卡尼的聯合聲明，將擴大與修訂兩國央行之間的貨幣互換安排。能源領域方面，聲明點出了民用核能合作與天然鈾貿易。

翁林奈特分析，如同卡尼將中國視為關鍵夥伴，加拿大也在中國眼中占有重要地位。她解釋：「從地緣政治的角度，由於中美關係緊張，而加拿大又是美國的密切安全夥伴，即便無法拉攏至自己這一邊，北京也會想打好與加拿大的關係。」

