中加關係解凍！陸最高法院撤銷加拿大公民謝倫伯格死刑判決

大陸最高人民法院撤銷了一名加拿大男子的死刑判決。據《紐約時報》報導，來自英屬哥倫比亞省的謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因毒品走私罪於2019年被判處死刑，該判決已遭最高人民法院撤銷，案件將進行重審。

謝倫伯格因毒品走私罪於2019年被判處死刑。

加拿大全球事務部發言人格雷維（Clémence Grevey）向加拿大新聞社證實，該部門已獲悉大陸法院在謝倫伯格案件中作出的決定。格雷維表示，該部門將繼續向謝倫伯格及其家人提供領事服務，並強調加拿大一直在此案中倡導寬大處理，正如對所有在海外被判處死刑的加拿大公民所做的那樣。

這項決定是在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問北京數週後作出。卡尼於1月與大陸國家主席習近平及其他官員舉行會談，雙方同意解決貿易爭端。此前，北京對加拿大農產品加徵關稅，以報復渥太華對大陸電動車徵收的關稅。

兩國還簽署協議，重啟涵蓋金融、木材、石油、綠色技術和旅遊等領域的工作小組和機制。卡尼去年上任後訪問大陸，是其全球努力的一部分，旨在擴大加拿大出口市場，減少對美國的貿易依賴。卡尼表示，儘管存在包括大陸干預加拿大選舉指控在內的持續緊張關係，但渥太華需要與北京建立有效關係以保障經濟未來。

謝倫伯格的律師 張冬碩。

謝倫伯格於2014年因毒品指控被拘留，當時中加關係尚未惡化。2018年，華為首席財務官孟晚舟在溫哥華被捕，此舉激怒了北京。隨後大陸拘留了兩名加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）和科夫里格（Michael Kovrig），並以間諜罪名起訴，渥太華譴責這是報復行為。

2019年1月，大陸東北一家法院重審了當時36歲的謝倫伯格案件，判處其死刑，並宣稱其15年監禁刑期過於寬鬆。法院稱他是向澳洲運送毒品計劃的核心人物。國際特赦組織稱這場僅一天的重審是「公然違反國際法」。謝倫伯格否認有不當行為。

孟晚舟最初被控策劃規避美國對伊朗的制裁，於2021年9月獲釋。斯帕弗和科夫里格也在同月獲釋。《紐約時報》報導，謝倫伯格的律師表示其案件將重審。全球事務部未就卡尼訪問期間的外交活動是否影響大陸法院決定發表評論，並稱基於隱私考量無法提供進一步資訊。

